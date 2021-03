LeoVegas.News Official Infotainment Partner AS Roma

Il content magazine online LeoVegas.News diventa il nuovo infotainment partner ufficiale della AS Roma.

Un accordo per entrambi gli attori coinvolti: la partnership consentirà al club giallorosso di avere visibilità sulla nuova piattaforma di divulgazione sportiva, dove i tifosi potranno leggere news, curiosità e pronostici della squadra, ma anche rivivere i momenti magici delle leggende del calcio romano.

News in continuo aggiornamento e articoli di approfondimento saranno dedicati alla squadra della Capitale, corredati da highlight sulle partite di serie A e dichiarazioni durante le conferenze prepartita.

“Ci fa molto piacere accogliere LeoVegas.News nella nostra squadra di partner. Il Club – spiega Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale AS Roma – è sempre alla ricerca di strumenti utili sia per diffondere i propri contenuti sia per offrire ai tifosi nuove opportunità di intrattenimento. La partnership con LeoVegas.News rispecchia in pieno questi nostri obiettivi, permettendoci di lavorare con un brand così attento agli appassionati di calcio”.

Grazie a questo accordo, LeoVegas.News potrà beneficiare di ampia visibilità: il logo, infatti, sarà posizionato sui LED a bordo campo dello Stadio Olimpico.

La partnership prevede, inoltre, la realizzazione di contenuti esclusivi e attività digital per il content magazine direttamente sul sito ufficiale della Roma.

“LeoVegas.News nasce con l’obiettivo di intrattenere gli appassionati di calcio con contenuti esclusivi e divertenti – spiega Adele Incerti, responsabile Marketing LeoVegas.News – Siamo orgogliosi di questa partnership con AS Roma, perché non solo ci permette di arricchire la nostra bacheca di approfondimenti, ma ci consente di collaborare con una delle squadre più forti del calcio italiano e di fidelizzare sempre di più il nostro pubblico di lettori, posizionandoci come un prodotto di infotainment che si distingue per la qualità dei contenuti”.