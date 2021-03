LeoVegas.News diventa Infotainment partner del Parma

LeoVegas.News è official infotainment partner del Parma Calcio. Con la partnership, il nuovo sport magazine e i crociati entrambi possono fruire di ampia visibilità per le stagioni 2020-21 e 2021-22.

Una vetrina di rilievo è riservata al Parma Calcio, attraverso contenuti in esclusiva per LeoVegas.News. Nella sezione Leggende si possono leggere articoli amarcord dedicati alle partite e ai miti del passato. Mentre in Le nostre squadre si trovano i dietro le quinte dei club, prime squadre, ma anche settore Femminile e altre categorie. Contenuti di interesse e di qualità intrattengono i tifosi dei ducali con letture divertenti e curiosità.

Il magazine di infotainment è inoltre in grado di offrire approfondimenti e un punto di vista privilegiato su tutte le squadre. Sulla homepage è possibile accedere a una serie di news in continuo aggiornamento sui temi caldi dal mondo del calcio e articoli di approfondimento. Per esempio, qual è stato il primo soprannome di Maradona? In che modo la vittoria dell’Italia sul Brasile nel 1982 ha influenzato il calcio brasiliano? Immancabili gli highlight sulle partite di serie A e le dichiarazioni rilasciate durante le conferenze prepartita, oltre che le ultime novità dal calciomercato.

Infine, per tutti coloro che non vogliono rischiare di perdersi una news, è possibile effettuare la registrazione sul sito per ricevere aggiornamenti e iscriversi alla newsletter. Alle notizie di primo piano è riservato uno spazio anche sui social ufficiali di LeoVegas.News.