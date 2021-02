Laura Tardino: le Piccole Donne oggi investono

Si intitola Piccole Donne Investono il primo libro di Laura Tardino. L’autrice lo definisce “una guida che con l’aiuto delle protagoniste del romanzo cerca di portare le lettrici, donne non esperte di finanza” a comprendere i meccanismi di questo mondo”.

Laura Tardino è Head of Institutional Business Development di Aberdeen Standard Investments e lavora da tempo nel settore finanziario.

Il libro Piccole Donne Investono (BooksprintEdizion, 116 pagine, 15 euro) nasce come detto grazie a Piccole Donne di Louisa May Alcott. “uno dei miei primi libri e che ancor oggi trovo di grandissima attualità”.

Così Tardino ha cercato di immaginare “una zia March moderna che invece di suggerire alle nipoti di scegliere il giusto rampollo per sistemarsi, le prepari a una conversazione con il giusto consulente finanziario. Ddando loro qualche nozione di micro e macro economia”.

E una Marmee che “insegni loro l’importanza dell’orizzonte temporale e del rischio di ogni investimento”.

Infine ha chiesto “ad alcuni esperti del settore il portafoglio modello per ciascuna delle quattro sorelle March, che a ben vedere potrebbero rappresentare quattro diverse investitrici”.

Il linguaggio del libro “è estremamente semplice, volutamente poco tecnico. Giusto il necessario per iniziare le tante giovani di oggi che pur non lavorando nel mio settore abbiano vogliano e anzi a mio giudizio dovrebbero avere voglia di saperne un po’ di più”. Perché “il risparmio è troppo importante per essere dimenticato su un conto corrente, basti pensare alle cose che ci permette di fare nelle varie fasi della nostra vita fino alla pensione (peraltro sempre meno sicura e sostanziosa)”