La multinazionale IBSA acquista la francese Genevrier

IBSA Institut Biochimique è una multinazionale farmaceutica con sede a Lugano.

La società multinazionale ha acquisito il 100% del capitale sociale del suo distributore francese ovvero Laboratoires Genevrier SAS. Il contratto prevede che l’azienda francese prenda il nome di IBSA Pharma SAS.

Arturo Licenziati, presidente e ceo di IBSA Group

“IBSA e Laboratoires Genevrier collaborano da oltre 30 anni. Questa acquisizione rientra nella strategia di IBSA tendente a rafforzare la struttura commerciale attraverso l’apertura di proprie filiali. Rappresenta inoltre la possibilità concreta di una crescita continua per la nostra società nel mercato francese, un’area cruciale per il nostro gruppo”.

Laboratoires Genevrier è il distributore sul mercato francese dal 1987 dei prodotti farmaceutici IBSA. In particolare per le aree terapeutiche osteoarticolare, dolore e infiammazione, medicina della riproduzione, endocrinologia e dermatologia. IBSA Pharma SAS lancerà anche propri prodotti nella medicina estetica. Con l’acquisizione Laboratoires Genevrier ha l’opportunità di sviluppare ulteriormente il proprio business.

Fabrice Jover, dg di Laboratoires Genevrier

“Tutti i collaboratori di Laboratoires Genevrier sono entusiasti di entrare a far parte di un gruppo come IBSA. Con il gruppo svizzero, condividiamo un nuovo know-how e mettiamo in comune risorse”.