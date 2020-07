La Brand art di Sabrina Ravanelli: arte su committenza

«Proteggete gli artisti, costruite palazzi e conventi, abbelliteli con le opere dei maestri della pittura e della scultura.

Fate tutto quello che potete per rendere più bella la città In questo modo i fiorentini si sentiranno amati da voi e vi resteranno sempre devoti».

Questo l’insegnamento che Cosimo de Medici, nonno di Lorenzo Magnifico impartiva ai propri eredi.

E il consenso del Signore di Firenze (anche se non ebbe mai questo titolo, nonostante trent’anni di governo della città) si basava su politica culturale e mecenatismo.

MECENATISMO MODERNO

Era molto apprezzato dal popolo anche perché, grazie alle enormi ricchezze che gli procurava la sua attività di banchiere, Cosimo pagava tutto di tasca sua.

Otre 500 anni dopo, le parole di Cosimo restano attuali.

Chi finanzia l’arte e l’aiuta a svilupparsi ne ricava benefici in termini di immagine e di reputazione.

A reinterpretare il rapporto tra committenza e artisti è Sabrina Ravanelli.

UNA TRENTINA AL SERVIZIO DELLA BRAND ART

Trentina di nascita, milanese d’adozione, Sabrina Ravanelli è protagonista di mostre personali e collettive.

Ha dato vita alla Brand art.

Consiste nel rappresentare immagini che ricordano un’azienda, sovrapposta ai brand dell’azienda stessa, attraverso una raffinata tecnica materica.

A volte a essere ritratto è un Imprenditore e top manager come Alberto Bertone, presidente di Acqua Sant’Anna e di Enrico Grassi, presidente di Elettric80 e Valorugby Emilia.

Altre volte è un’immagine iconica, come Steve McQueen scelto da Paul Shark.

AZIENDE A CACCIA DI ARTISTI

Così come gli artisti rinascimentali impreziosivano i Palazzi di papi e Signori Sabrina Ravanelli è stata chiamata da B&B Hotels per realizzare un percorso artistico.

In numerose strutture del gruppo – headquarters a Brest, in Francia, con oltre 500 alberghi nel mondo e 41 in Italia, verranno allestite le opere dell’artista trentina.

Sbaglia chi, fuorviato da una malintesa visione romantica, pensa che l’arte su committenza in qualche modo non permetta all’artista di esprimere tutta la propria creatività.

COMMITTENZA E CREATIVITA’

Diversi capolavori, primo tra tutti la Gioconda sono stati eseguiti su commissione.

Un’altra opera immortale venne commissionata proprio da Cosimo de Medici al grande Donatello, il Davide.

Opera che tra l’altro è stata reinterpretata qualche anno fa propRio da Sabrina Ravanelli.