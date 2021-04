Klarna traccia il carbonio di 90 milioni di consumatori

Klarna offre servizi di pagamento e di acquisto .

Tra questi offre informazioni sui livelli di carbonio degli acquisti effettuati con i suoi metodi di pagamento. L’iniziativa si inserisce nel progetto di donazione di 10 milioni di dollari a favore della salvaguardia del pianeta.

La funzionalità del servizio di Klarna offre informazioni sull’impronta di carbonio grazie alla partnership con Doconomy.

90 milioni di consumatori e 250.000 retailer

La società realizza strumenti di calcolo che consentono a banche e brand di conoscere l’impronta di carbonio delle proprie transazioni. Sarà possibile ottenere dati sulle emissioni di CO2 su scala globale attraverso l’app Klarna.

Per ogni acquisto effettuato con i metodi di pagamento Klarna, verranno indicate informazioni sull’impronta di carbonio basate sull’Åland Index** di Doconomy, disponibili per i 90 milioni di utenti Klarna. Inclusi i 18 milioni attivi ogni mese sull’app.

Sebastian Siemiatkowski ceo e co-fondatore di Klarna

“Se il valore di grassi, zuccheri e sale è indicato sull’etichetta dei cibi che acquistiamo, perché le nostre emissioni di CO2 non dovrebbero essere ugualmente visibili? Questo tipo di informazioni non deve essere un lusso per cui i consumatori devono pagare, piuttosto una parte essenziale di ogni acquisto. Tutti noi prendiamo decisioni che influenzano la salute del pianeta ed è quindi essenziale avere accesso a informazioni chiare per fare scelte climatiche intelligenti e in modo semplice”.

L’impegno di Klarna sull’1% dei finanziamenti

In occasione della Giornata della Terra, Klarna presenta la sua piattaforma globale Giveone.com, grazie alla quale porterà il suo contributo al pianeta.

Nell’ambito dell’iniziativa devolverà 10 milioni di dollari, pari all’1% del suo ultimo round di finanziamenti da 1 miliardo di dollari, a iniziative a sostegno del pianeta. La donazione è rivolta a supportare iniziative che affrontano le sfide più incalzanti relative al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità.

Come partecipare all’iniziativa

Klarna offre l’opportunità di effettuare donazioni a molti progetti integrando nei prodotti una funzionalità specifica gestita da Milkywire, piattaforma tecnologica in grado di misurare l’impatto ecologico degli acquisti.

Il tema dell’impronta di carbonio verrà affrontato dalla società con un nuovo ambizioso approccio.

Entro il 2030 l’azienda intende ridurre le emissioni del 50% .

Anche contributi finanziari

Dal 2021 fornirà contributi finanziari a progetti per la rimozione del carbonio, relative al carbonio blu, alla riforestazione e alla protezione delle foreste, a progetti di riduzione delle emissioni ad alto impatto.

La somma sarà stabilita attraverso una carbon tax interna fissata a 100$/tonnellata per tutte le emissioni di scopo 1, 2 e di viaggio (le restanti emissioni di scopo 3 sono fissate a 10$/tonnellata).