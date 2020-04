Kiratech accordo con Hashicorp

Kiratech annuncia la partnership con Hashicorp e conferma l’impegno crescente verso le tecnologie cloud native e Kubernetes

L’accordo rafforza il posizionamento di Kiratech quale partner di riferimento nell’accompagnare le realtà Entreprise nella migrazione cloud, offrendo nuovi livelli di automazione cloud native

L’offerta open source di Hashicorp di infrastructure as a code per il provisioning, la gestione e la compliance di qualsiasi cloud, infrastruttura o servizio, si integra perfettamente con l’approccio di Kiratech nel portare alle aziende un’infrastruttura agile e moderna, in grado di abilitare l’innovazione di business grazie ai sui servizi professionali, ai numerosi training (ufficiali The Linux Foundation e Kubernetes), al servizio co-gestito MSP e alla rivendita software.

Grazie alla partnership operativa, Kiratech diventerà il rivenditore di riferimento delle soluzioni Hashicorp per il mercato italiano Enterprise, occupandosi di sviluppare progetti di delivery e mantenimento presso le strutture dei clienti, oltre ad avviare attività formative specificatamente dedicate a queste piattaforme.

“Stiamo assistendo a una crescita esponenziale della diffusione delle tecnologie cloud native, grazie alla loro capacità unica di supportare le organizzazioni nel creare ed eseguire applicazioni scalabili in ambienti moderni e dinamici come cloud pubblici e privati.

Per questo siamo molto felici di aver siglato questa preziosa partnership con Hashicorp, che ci permetterà di supportare ancora meglio le iniziative di migrazione verso il cloud”, spiega Giulio Covassi, CEO di Kiratech. “L’accordo si rivelerà fondamentale soprattutto in ambito Enterprise, per accompagnare in modo ancora più puntuale i clienti nel percorso di Digital Transformation con una proposizione che unisce consulenza di alto livello, formazione e un’offerta tecnologica sempre più ricca e completa, che ora annovera anche i prodotti Hashicorp”.

La suite di software open source di Hashicorp consente alle organizzazioni di adottare flussi di lavoro coerenti per il provisioning, la protezione, la connessione e l’esecuzione di qualsiasi infrastruttura per qualsiasi applicazione. Tra le soluzioni di punta proposte dall’azienda figurano Terraform, un tool di infrastructure as a code automation che consente la costruzione, modifica e il controllo delle versioni dell’infrastruttura in modo sicuro ed efficiente, Vault nell’ambito del security secrete management per una protezione avanzata dei dati e Consul, service mesh tematica di riferimento in ambito microservizi per la connessione e protezione di qualsiasi servizio.

“Sono entusiasta di lavorare con Kiratech dato che continuiamo a crescere a un ritmo esponenziale in tutta l’area EMEA. Lavorare con partner chiave come Kiratech è fondamentale per noi per continuare la nostra espansione, per fornire soluzioni ai clienti Enterprise durante il loro viaggio verso la Cloud Transformation”, commenta Mark Mason, Sr Dir, Alliances – International at Hashicorp.

“Le competenze in ambito Cloud, DevOps e Security già evidenti in Kiratech e le relazioni esistenti con alcune delle più grandi aziende nel territorio, ci consentono di avere la grande opportunità di portare insieme sul mercato soluzioni che avranno un vero valore di trasformazione per le aziende, in particolare per quanto riguarda il provisioning, la protezione e l’esecuzione di applicazioni e servizi su architetture cloud private, ibride e pubbliche. Non vedo l’ora di lavorare con tutto il team Kiratech in questo entusiasmante viaggio”.