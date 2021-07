JO&JOE apre a Parigi una nuova Open House in Rue de Buzenval

JO&JOE non è una catena di hotel né di ostello ma un concetto di alloggio ibrido che combina ostello, hotel e spazio abitativo che ha aperto un nuovo punto di ospitalità a Parigi.

Dopo la prima apertura a Hossegor nel 2017, seguita da Paris-Gentilly nel 2019, arriva al 61 Rue de Buzenval del ventesimo arrondissement. Il progetto, un’iniziativa Novaxia, è stata selezionato nel 2016 tra quelli presenti per l’iniziativa “Reinventing Paris”.

Situato a 10 minuti a piedi da Place de la Nation, JO&JOE ospita il collettivo Paris Skate Culture in uno store di 20m², con l’obiettivo di celebrare l’atmosfera cool e amichevole del brand.

Un luogo di incontro e condivisione

JO&JOE Paris Nation ha scelto il quartiere bohèmien del ventesimo arrondissement per l’apertura del nuovo albergo. Fedele al DNA del brand la nuova struttura offre una gamma innovativa di alloggi e esperienze.

“Non vediamo l’ora di incontrare i nostri clienti e vicini per condividere con loro il nostro spirito in un quartiere con cui abbiamo molto in comune”. Lo ha detto François Leclerc, vice president brand & operations JO&JOE.

L’hotel è in grado di soddisfare tutte le esigenze. “Together”, spazi condivisi in stile ostello, che possono ospitare da quattro a otto persone con un bagno in comune, alle camere doppie “Yours” con bagno privato. In totale, l’hotel dispone di 162 posti letto. Nelle aree comuni la “Happy House” permette agli ospiti che soggiornano di muoversi liberamente all’interno dell’area snack e relax per godersi il tempo insieme. Dall’altro lato, il ristorante, il bar e il rooftop di 100m² accolgono i viaggiatori, i residenti e i Parisians. Gli ospiti sono al centro dell’esperienza JO&JOE. Anche i collaboratori sono soddisfatti grazie agli spazi Wojo coworking e alla sala riunioni che può ospitare fino a 12 persone (16 in piedi).

“L’iconico rooftop aperto a tutti, così come la sua struttura in legno, lo rendono un luogo unico. L’intero progetto è totalmente in linea con il DNA di Novaxia”. Ha detto Joachim Azan, president & founder Novaxia, la società di investimenti che ha realizzato l’edificio.

Ristorazione di alta qualità e senza fronzoli!

L’offerta prevede pizze, insalate, taglieri da condividere: una gamma di piatti deliziosi e abbondanti per soddisfare grandi e piccoli appetiti. Presso il rooftop e il bar, gli ospiti possono scegliere tra un’ampia selezione di bevande, tra cui birra e cocktail d’autore perfetti per godersi un drink con amici e conoscenti. In collaborazione con i ristoranti Lucky Luciano, JO&JOE Paris Nation offre una gamma accessibile di cibo realizzato con prodotti freschi da filiera corta e ingredienti italiani di qualità.

Partner e collaboratori giovanissimi

Condividendo gli stessi valori di gentilezza, apertura mentale e diversità, JO&JOE ospita Paris Skate Culture in un mini-store annesso alla sua proprietà. I residenti, i clienti e i turisti possono noleggiare skateboard, longboard e surfskate o far aggiustare i loro equipaggiamenti. Il team di Paris Skate Culture garantisce un’esperienza immersiva nella cultura urbana, offrendo lezioni, skate camp e tour in skateboard alla scoperta di Parigi con un professionista.

JO&JOE ha anche sviluppato una partnership con il brand di skateboard, streetwear & lifestyle Element. Questa collaborazione include l’abbigliamento del team JO&JOE e il design di alcune delle camere per gli ospiti, realizzate dal loro artista Fernando Elvira.

Per quanto riguarda la Street Art, la stretta relazione degli store del centro culturale Ken Saro Wiwa, dedicato alla cultura urbana, lo rende anche un eccellente campo da gioco futuro per artisti locali e internazionali. Questo elemento artistico è stato affidato a Maquis- Art che ha raccolto il più grande database mondiale di graffiti con più di 10.000 artisti e più di 150.000 fotografie. Così, il personale ha collaborato con cinque artisti francesi ed europei per dar “vita” al locale, dal primo piano ai bagni, passando per i corridoi e le camere degli ospiti, per finire al rooftop al 6° piano.

Lo stile di vita JO&JOE

Il suo concept permette ai visitatori di godere di uno spazio vivace, caldo e accogliente. In termini di design ha sviluppato questa struttura con l’innovativo e talentuoso studio D + B Interior Design, creato per soddisfare le esigenze di una clientela intenta a scoprire nuove esperienze, JO&JOE è soprattutto uno stato d’animo di condivisione senza limiti.

Per offrire la migliore esperienza possibile, JO&JOE rispetta tutti gli standard normativi di pulizia e igiene volti a proteggere sia il personale sia gli ospiti. L’espansione di JO&JOE continuerà nel 2021 con Vienna e Rio, seguita da Roma, Medellìn e Colombia nel 2022.