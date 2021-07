James Lowry nuovo global coo di Janus Henderson Group

James Lowry è il nuovo global chief operating officer di Janus Henderson Group plc. Ha oltre 25 anni di esperienza a livello globale.

Entra a far parte dell’azienda dopo l’incarico in State Street dove attualmente ricopre la carica di coo per State Street Alpha, divisione che si occupa della piattaforma di gestione degli investimenti. James Lowry lavorerà da Londra e riporterà a Dick Weil, ceo di Janus Henderson.

Nel suo nuovo ruolo, James supervisionerà le operations, la tecnologia, la data governance, il change management e la supervisione strategica dei fornitori. Rafforzerà ulteriormente il nostro team unendosi anche al comitato esecutivo dell’azienda.

Dick Weil, amministratore delegato di Janus Henderson

“L’esperienza di James Lowry e le sue eccezionali capacità di miglioramento dei processi accelereranno ulteriormente la nostra ricerca di raggiungere l’eccellenza per i nostri clienti.”

“Sono lieto di entrare a far parte di un’azienda con una reputazione impeccabile per l’eccellenza e l’attenzione al cliente. Nel mio nuovo ruolo mi concentrerò sulla realizzazione di processi innovativi per continuare a migliorare le strutture esistenti e utilizzare la mia esperienza nelle operazioni e nella tecnologia per costruire la prossima generazione di modelli operativi incentrati sui dati e sul cliente”. Ha detto James Lowry.