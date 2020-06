ITALY OF TOMORROW per l’Italia di domani

Ottanta professionisti uniscono le forze, danno vita a Italy of Tomorrow e, con il sostegno della Fondazione GaragErasmus, lanciano LABS FOR ITALY: MORE THAN A HACKATHON. L’evento si svolgerà dal 26 al 28 giugno. Un’iniziativa online di collaborazione creativa in stile hackathon per trovare soluzioni innovative alle conseguenze della crisi dovuta al Covid-19

Italy Of Tomorrow nasce dall’impegno di più di 80 professionisti che condividono l’amore per l’Italia e la voglia di far fronte a questo difficile momento.

Una piattaforma digitale per aggregare persone e aziende con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare la crisi economica e sociale causata dal Covid-19.

La pandemia ha accelerato il passaggio a un modello collaborativo non incentrato sulla presenza fisica.

Ecco perchè il 26, 27 e 28 giugno si svolgerà interamente online l’evento “LABS FOR ITALY, More than a Hackathon” promosso da Italy of Tomorrow e co-organizzato dalla Fondazione GaragErasmus.

Persone e aziende, lavorando in team su una piattaforma condivisa, si impegneranno a trovare soluzioni innovative, immediate e attuabili. I progetti più validi saranno accompagnati verso la realizzazione attraverso risorse dedicate.

La piattaforma

“Italy of Tomorrow vuole essere una piattaforma trasversale, apolitica, legata ai valori che derivano dalla storia e dalla tradizione del nostro Bel Paese: la laboriosità, la tenacia, la creatività, la qualità, l’innovazione, il gusto per il bello. È da questi elementi che ritengono si debba ripartire per trovare le soluzioni più efficaci volte a superare questo periodo di difficoltà e incertezza. Come in altri momenti storici, l’Italia e gli italiani sono chiamati a rimboccarsi le maniche e risollevarsi. Tutti insieme”

Questo il manifesto degli oltre 80 professionisti di diversi ambiti che hanno dato vita a Italy of Tomorrow. Questi valori sono stati subito condivisi dalla Fondazione garagErasmus, che ha deciso di supportare Italy of Tomorrow co-organizzando l’evento.