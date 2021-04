Intesa Sanpaolo: un miliardo per le PMI

Intesa Sanpaolo effettuerà una donazione per ogni S-Loan erogato alle Pmi a favore di un progetto di beneficenza alimentato sul sito internet ForFunding.it.

Il primo progetto sostenuto grazie alle donazioni collegate ai nuovi S-Loan di Intesa Sanpaolo è “A Scuola di Inclusione: giocando si impara”.

Coordinato da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – è volto a promuovere l’inclusione sociale dei bambini con disabilità.

Il gruppo bancario consolida così il legame tra banca e impresa per la realizzazione di uno scopo solidale, amplificando l’impatto del Sustainability-Loan.

Anche le imprese che avranno sottoscritto il finanziamento potranno contribuire a realizzare il progetto con una propria donazione.

La raccolta fondi sarà finanziato dalle donazioni legate a S-Loan di Intesa Sanpaolo ed è presente sulla piattaforma di crowdfunding del Gruppo ForFunding al link: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/giocando si-impara.

L’obiettivo è la riqualificazione in ottica inclusiva di 28 parchi gioco per bambini in molti comuni di 16 regioni italiane.

Saranno installate giostre e giochi accessibili anche ai bambini con disabilità

Con questa nuova iniziativa Intesa Sanpaolo consolida il proprio ruolo a sostegno della transizione delle imprese verso gli obiettivi ESG (environment, social, governance).

S-Loan è un innovativo finanziamento lanciato dal Gruppo pochi mesi fa per accrescere il profilo di sostenibilità delle PMI.

Intesa Sanpaolo ha già erogato finanziamenti per 1 miliardo di euro per

progetti legati alla sostenibilità attraverso S-Loan e Circular Economy.

La sostenibilità è una delle aree di intervento di “Motore Italia”, il programma strategico di Intesa Sanpaolo che mette a disposizione delle PMI 50 miliardi di euro.

Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo

“S-Loan è diretta alle imprese che condividono obiettivi di crescita sostenibile, si evolve e si rafforza attraverso la nostra quota di donazione”.

Per sensibilizzare ulteriormente le PMI Intesa Sanpaolo avvierà un roadshow territoriale dedicato.

Il ciclo di incontri darà l’opportunità ad aziende di condividere la propria esperienza e “best practice”.