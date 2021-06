Intesa Sanpaolo 1° datore di lavoro privato in Piemonte

Intesa Sanpaolo è il primo datore di lavoro privato in Piemonte con 8.600 persone, oltre il 10% delle 75.500 impiegate in Italia, Nell’area informatica e digitale della Banca in Piemonte lavorano più di 1.700 persone, un terzo di loro ha meno di 35 anni.

Il Politecnico di Torino e Intesa Sanpaolo hanno avviato una collaborazione per l’attivazione di tirocini per studenti in base all’Accordo Quadro firmato tra i due soggetti nel dicembre 2020. Obiettivo: realizzare iniziative di orientamento e selezione, di formazione specialistica e di attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari.

Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino

“Il settore bancario rappresenta oggi uno sbocco lavorativo interessante per i nostri laureati, vista anche la rapida trasformazione tecnologica che lo sta interessando. Il Politecnico di Torino ha fatto importanti investimenti in nuovi corsi di laurea e modalità didattiche in questi ambiti”. Nella foto Guido Saracco e Paola Angeletti, chief operating officer Intesa Sanpaolo.

Il Politecnico di Torino è un’eccellenza nazionale uno dei bacini di qualità a cui Intesa Sanpaolo attinge per le prossime assunzioni: 3.500 entro il 2024. La collaborazione prevede anche un ciclo di testimonianze tenute da manager e professionisti/professioniste della Banca in materia di sostenibilità e contratti di tirocinio.

Le testimonianze hanno l’obiettivo di arricchire, completare e dare spunti applicativi rispetto alle lezioni accademiche su alcuni argomenti. Come economia circolare, sostenibilità del business, gestione sostenibile degli spazi di lavoro, l evoluzioni in ambito ESG, intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità. E le Cloud Region oggetto dell’accordo tra Intesa e Google e Tim. I tirocini, che potranno essere curriculari o extra curriculari, della durata di sei mesi, sono destinati ai corsi di laurea degli ambiti Data, Cyber e Digital. Il Gruppo parteciperà inoltre, come già in passato, alle iniziative di Career Day/Recruiting on Campus organizzate dall’Ateneo.