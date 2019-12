InfoCert diventa fornitore SPID

InfoCert, il più grande Qualified Trust Service Provider a livello europeo, ha concluso l’accreditamento come Service Provider Privato SPID per semplificare il processo di rilascio online della Firma Digitale.

InfoCert da oggi offre a tutti i cittadini dotati di SPID l’opportunità di completare la procedura di identificazione per l’ottenimento di una firma digitale qualificata attraverso l’autenticazione di livello 2 con SPID.

In pratica, grazie a InfoCert, ogni utente che abbia un’identità SPID attiva potrà ottenere una firma digitale qualificata direttamente online in meno di cinque minuti. In caso di firma remota, potrà anche attivarla immediatamente. A prescindere da quale sia l’Identity Provider scelto.

Tale funzionalità sarà disponibile sia per i clienti corporate di InfoCert sia per i clienti retail.

“Grazie a questo accreditamento, riusciamo a semplificare il processo di richiesta online di certificati di firma” dichiara Carmine Auletta, CIO di InfoCert. “InfoCert conferma la sua leadership nel processo di digitalizzazione del Paese. Siamo il primo operatore a portare sul mercato una soluzione capace sia di semplificare il processo di identificazione sia di consentire, grazie al connubio tra SPID e FIRMA DIGITALE, di concludere transazioni digitali utilizzando SPID”.

L’accreditamento come Service Provider Privato genererà benefici anche per lo stesso sistema SPID. Oltre che nell’accesso ai portali online della PA, da oggi la vita degli utenti sarà facilitata anche al di fuori del contesto pubblico.

Tra le realtà che hanno già scelto di cogliere la nuova opportunità offerta da InfoCert ci sono Alba Leasing, Factorit e Fundstore.