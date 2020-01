Indra acquisisce SIA e si rafforza in ambito cybersecurity

Indra, una delle principali società di consulenza e tecnologia, con 5 sedi in Italia e presenza in 46 Paesi al mondo, ha acquisito SIA, società spagnola specializzata in servizi di cybersecurity, consolidandosi come leader in questo mercato.

SIA è una società con un prodotto proprietario e capacità scalabili per la fornitura di servizi e lo sviluppo di soluzioni avanzate di cybersecurity in Europa e in tutto il mondo.

Ha una base clienti diversificata e stabile con oltre 10.000 progetti di sicurezza ed è il leader in Spagna nelle soluzioni di identità e firma elettronica.

Nel 2019, SIA prevede un margine EBIT del 9% con ricavi stimati superiori a 60 milioni di euro e una crescita delle vendite annue accumulate di oltre il 15% negli ultimi due anni.

Ledership del mercato

Il multiplo stimato EV / EBIT 2019 dell’acquisizione, comprese le sinergie, è di circa 7 volte.

La digital disruption è una vera rivoluzione nei diversi settori dell’attività economica e nella società in generale, che porta grandi benefici e progressi senza precedenti, ma comporta anche la necessità di gestire i rischi legati alla privacy e alla della sicurezza.

In Italia, il settore della cybersecurity, con una crescita del 12,2% e oltre 1 miliardo di euro di volume di business, è tra gli abilitatori che sta trainando la crescita del mercato digitale nel Paese, secondo Anitec-Assiform.

Cybersecurity: in Italia mercato in crescita

L’offerta congiunta, data dalla somma delle attività di cybersecurity di Indra e SIA, si posiziona come una piattaforma in grado di capitalizzare le buone prospettive di questo mercato, inserito in un settore in trasformazione, con un alto livello di domanda, in costante crescita e ancora molto frammentato in Europa.

Indra intende posizionarsi come partner, con un alto livello di specializzazione e autonomia, delle aziende e istituzioni per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture critiche dei Paesi, sia private che pubbliche, compresa la sezione della cyber-difesa.

Indra e Sia offrono un vantaggio ai potenziali clienti

Questa offerta è rafforzata dall’elevata complementarità della base clienti e del business, con importanti aree di specializzazione, quali:

Soluzioni per la gestione dell’identità e degli accessi legate alla governance del ciclo di vita delle identità aziendali (clienti, dipendenti, dispositivi, ecc.).

La firma elettronica (eSign). Soluzioni e servizi cloud per la firma elettronica e la certificazione legale dei documenti firmati. L’entità congiunta trova la possibilità di commercializzare il prodotto SIA in nuove regioni (Messico, Colombia, Italia, tra gli altri) attraverso la piattaforma e l’esperienza di Indra. Allo stesso modo, la complementarità delle capacità di Indra con la proprietà delle soluzioni di firma e identità di SIA elimina la necessità di ricorrere a prodotti di terze parti.

La gestione integrata dei rischi per i processi decisionali.

La sicurezza delle infrastrutture. Protezione delle infrastrutture critiche (reti, banche dati e Information Technology delle imprese).

La gestione delle minacce e delle vulnerabilità. Soluzioni e servizi per identificare, valutare e mitigare i punti deboli della sicurezza e le risposte agli incidenti.

La combinazione della piattaforma di anomalie di Indra con il servizio di operazioni delle frodi di SIA per affrontare l’identificazione di azioni fraudolente (applicato, ad esempio, a PSD2, il regolamento europeo sui servizi di pagamento elettronico).

La nuova entità nata dalla fusione vede Luis Álvarez nel ruolo di amministratore delegato, che seguirà l’integrazione e il piano di crescita nazionale e internazionale dei prossimi anni. Luis Álvarez ha una vasta esperienza nel settore, avendo in passato ricoperto ruoli di prestigio in aziende tecnologiche al servizio di grandi clienti con una forte presenza internazionale.