iMASK: l’azienda risponde alle critiche

In seguito alla pubblicazione dell’articolo Nasce iMASK: la mascherina con filtro ffp3 100% italiana abbiamo ricevuto diverse e-mail di lettori che si lamentavano di non aver ancor ricevuto il prodotto pur avendolo regolarmente pagato.

Abbiamo interpellato l’ufficio stampa di iMASK che gentilmente ci ha così risposto:

iMask ha raccolto nella prima settimana di vendita (dal 4 all’11 maggio) molte più adesioni del previsto e questo ha generato un ritardo nelle consegne. Per evadere gli ordini le vendite online sono state chiuse. La società prevede che le consegne saranno completate entro la fine del mese e di potere quindi riaprire le vendite online il 1° giugno.

I due founder Salvatore Cobuzio (CEO) e Giovanni Gallo (COO) hanno registrato un video per ringraziare tutti coloro che gli hanno dato fiducia e hanno acquistato iMask e per confermare loro che riceveranno le mascherine e i filtri. Trovi il video con le risposte ai dubbi e alle domande di chi ha acquistato iMask a questo link: https://www.facebook.com/iMaskofficial2020/videos/722429461827201/

Come nostro dovere di giornalisti, continueremo a monitorare la situazione e vi invitiamo a segnalarci ogni ulteriore novità, positiva o negativa.