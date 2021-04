Imageware nuova agenzia PR di Minsait per l’Italia

Minsait, società di Indra, ha scelto Imageware per le attività di PR in Italia con focalizzazione sulle relazioni pubbliche e le media relation.

Imageware affianca Minsait nelle strategie e nei piani di comunicazione per contribuire al rafforzamento e alla diffusione del brand in Italia.

L’azienda di consulenza nella Digital Transformation e delle Information Technologies in EU e America Latina detiene un grado di specializzazione e conoscenza del settore.

La società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-end, con un grado di segmentazione che le consente di raggiungere risultati tangibili.

Le capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, con il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

1.200 professionisti che lavorano in tutto il territorio nazionale

La società ha sviluppato competenze nel Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics..

L’Italia è il suo centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completa la presenza con una capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.

Indra è una società globali di consulenza e tecnologia partner tecnologico per le operazioni chiave dei propri clienti in tutto il mondo.

È fornitore di livello mondiale di soluzioni proprietarie in specifici segmenti dei mercati del Trasporto e della Difesa.

E’ la società leader nella trasformazione digitale e nell’Information Technology in Spagna e America Latina attraverso la sua filiale Minsait.

Il modello di business si basa su un’offerta completa di prodotti proprietari, con un approccio end-to-end, ad alto valore e con una elevata componente di innovazione.

Nel 2020 ha registrato ricavi per 3.043 milioni di euro, circa 48.000 dipendenti, presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.

Imageware offre servizi di relazioni pubbliche, marketing communication e digital marketing.

E’ parte dei network internazionali di comunicazione WE – Waggener Edstrom Worldwide e IPREX. Imageware.it