Igoodi in Giappone per il contest di Ntt Data

Dopo la vittoria nella tappa italiana dell’Open Innovation Contest di NTT Data, concorso internazionale nato per accelerare la crescita delle startup più innovative, il team IGOODI è in partenza per Tokyo per partecipare alla finale insieme ad altre 27 startup selezionate in tutto il mondo.

Imprenditori da Usa, Cina, Messico, Canada, Israele

Il premio in plaio è di 100mila dollari da investire in ricerca e sviluppo dei propri progetti e un percorso d’inserimento sul mercato globale attraverso il network dei giapponesi di NTT Data.

È questo il traguardo a cui aspira IGOODI, la prima “Avatar Factory” 100% made in Italy, pronta a prendere il volo per Tokyo dove parteciperà alla finale mondiale dell’Open Innovation Contest in programma il 23 e il 24 gennaio nella capitale nipponica.

Guidata dal ceo Billy Berlusconi, IGOODI (igoodi.eu) presenterà la sua piattaforma tecnologica “The Digital You” nell’headquarter di NTT Data nel corso della prima giornata dell’evento.

Inoltre sarà presente sul palco dell’InterContinental ANA Tokyo davanti a un pubblico qualificato nella giornata finale.

Sei mesi di vita e già molto apprezzti

La competizione internazionale è nata per selezionare le startup più innovative a livello internazionale, in grado di proporre soluzioni rivoluzionarie in ambito di IT.

“Essere considerati fra le più innovative startup a livello globale da NTT Data è motivo di soddisfazione considerando che abbiamo solo sei mesi di vita”, spiega Billy Berlusconi, ceo di IGOODI.

“Siamo interessati a confrontare la nostra vision di umanesimo digitale con le culture, la società e i mercati dell’Estremo Oriente, molto vicini per loro stessa natura al concetto, alla figura e alla valorizzazione dell’avatar.

Ponte tra io fisico e io digitale

IGOODI vuole essere un ponte tra l’io fisico e l’io digitale, per questo portiamo sul mercato una piattaforma tecnologica in grado di supportare prodotti e servizi in settori in cui l’avatar di ognuno di noi si dimostrerà un utile assistente in grado di semplificarci la vita: dal fashion agli e-commerce, dal wellness al medicale, dai social fino agli e-sport”.

A contendere il titolo a IGOODI oltre agli italiani di MDOTM saranno presenti ben 26 startup selezionate durante le finali locali svoltesi in 16 città del mondo.

Parteciperanno imprenditori e innovatori da Stati Uniti, Cina, Messico, Canada, Israele, India, Giappone, Cile, Brasile, Portogallo, Gran Bretagna, Estonia e Germania.