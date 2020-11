ICS lancia il portale per il credito sportivo

L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) lancia il nuovo Portale Clienti per agevolare e velocizzare l’accesso ai suoi prodotti finanziari.

E’ possibile effettuare direttamente online la richiesta di finanziamento e consultare lo stato della pratica, oltre a scaricare e inviare i documenti necessari.

La nuova piattaforma permetterà anche di visualizzare e modificare i propri dati anagrafici e quelli dell’Ente di appartenenza.

Per la realizzazione del nuovo strumento digitale, ICS si è avvalsa del partner tecnologico Pegaso 2000, società leader nel panorama dell’Information Technology italiano in ambito Credit Finance, Finanza Agevolata e Money Market.

Lodovico Mazzolin, direttore generale dell’Istituto per il Credito Sportivo

“Il momento storico che sta vivendo il Paese ci ha resi sempre più consapevoli del ruolo e dell’impatto che la tecnologia e lo sviluppo digitale hanno nella vita quotidiana.

Proprio per questo l’impegno della banca non si limita solo a offrire prodotti competitivi, ma ha lo scopo di essere ancora più vicino ai propri Clienti e agevolare loro le modalità di accesso al credito.

Il portale rappresenta un ulteriore, necessario e importante compimento della politica di digitalizzazione dei processi operativi del Credito Sportivo puntando sempre alla massima efficienza”.

Franco Cicogna ceo e founder di Pegaso 2000

“In un momento in cui dare credito significa dare ossigeno al Paese l’Istituto per il Credito Sportivo ha avuto un cambio di approccio al mercato assolutamente non scontato.

Nel ringraziare ancora una volta l’Istituto per la rinnovata fiducia a Pegaso 2000 siamo orgogliosi di aver contribuito a questo traguardo che ha portato una banca Istituzionale quale ICS ad approcciare il mondo digitale con enfasi e soluzioni estremamente innovative”.

Nella prima fase del lancio, il portale sarà dedicato soprattutto ai prodotti per gli Enti Territoriali, nello specifico ai bandi “Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista” e al mutuo “Sport Verde Comune”