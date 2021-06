I prodotti unit linked di Allianz distribuiti da Asfalia

Eh sì Allianz Global Life la compagnia di diritto irlandese del Gruppo Allianz ha deciso che è arrivato il momento di affidarsi a Asfalia Prime Broker, broker assicurativo del Gruppo GrifoHolding. L’accordo prevede la distribuzione di due Unit linked: Allianz Target4Life e Allianz Active4Life.

Chi è Asfalia

Asfalia Prime Broker è il primo distributore indipendente non bancario dei due prodotti. La collaborazione con Allianz Global Life si inserisce nel progetto del Gruppo di offrire un servizio all’avanguardia. Un servizio che sia il più possibile completo e diversificato in risposta all’evoluzione delle esigenze della clientela.

Allianz Target4Life è costruito su un approccio di investimento basato sul life cycle su misura in base all’obiettivo, orizzonte temporale, propensione al rischio e modalità di versamento.

Allianz Target4Life prevede una copertura assicurativa che offre una maggiorazione del capitale in caso di decesso in base all’età e Il capitale liquidato e non rientra nell’asse ereditario. E’ quindi un prodotto esente da imposte di successione.

Polizza da investimento assicurativo

La polizza vita si presenta come un prodotto di investimento assicurativo realizzato per ridurre i rischi di mercato, grazie a un meccanismo innovativo di garanzia personalizzabile. Al tempo stesso coglie le opportunità di crescita ad alto potenziale offerte dai mercati. Trascorso un mese dalla decorrenza, si è liberi di riscattare il capitale senza costi né penali.

La Unit Linked ha a disposizione 3 diversi fondi (prudente, equilibrato e aggressivo) gestiti con 3 livelli di garanzia annuale, per rispondere alle propensione al rischio. E’ possibile decidere di cambiare fondo (e quindi livello di garanzia) in modo semplice e gratuito oppure di disattivare o riattivare la garanzia. Anche in questo caso il capitale liquidato in caso di decesso dell’assicurato è esente da imposte di successione e non rientra nell’asse ereditario.

Bernardo Franchi, amministratore Unico di GrifoHolding

“Asfalia Prime Broker crede nella ricerca di partner strategici specializzati in specifici settori di investimento. L’accordo permetterà ad APB di arricchire il catalogo dei prodotti migliorando la diversificazione e l’efficienza dell’offerta rivolta ai clienti”.

Chi è Grifo Holding

Grifo Holding nasce nel 2019 come primo hub di servizi e idee innovative del settore assicurativo e finanziario italiano. La holding riunisce le partecipazioni di quatto società: Asfalia, Asfalia Prime Broker, Argenta, Quadratum e GrifoTech. Raggruppa le attività in due macroaree di business, una dedicata al canale diretto e una al canale istituzionale (banche, compagnie, intermediari). La Grifo Holding è specializzata nel fornire soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate. Accompagna risparmiatori e investitori, privati e istituzionali, nella pianificazione consapevole del loro patrimonio.