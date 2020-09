I migliori volanti per il simracing? Si producono a Sassari

C’è tanta Sardegna nel boom degli eSports a livello mondiale.

Cube Controls, startup che sta conquistando migliaia di fans tra gli appassionati e i professionisti delle gare d’auto, sia reali che virtuali: quello della produzione di volanti per il simracing.

I Co-founders Fabio Sotgiu e Massimo Cubeddu hanno registrato una impennata del 400% di ordini solo nel periodo marzo/agosto con un totale di più di 2.000 volanti venduti dall’inizio del 2020

IL BOOM MONDIALE DEL SIMRACING

La conferma di tanto interesse giunge anche dalla crescita esponenziale registrata tra le maggiori piattaforme online dove vengono trasmesse le competizioni.

Come Twitch (+50% di iscritti tra marzo e aprile scorsi. fonte Autocar), ed ancora i 3,2 milioni di spettatori collegati in contemporanea su Youtube, Facebook in occasione del Formula 1’s Esports Virtual Grand Prix (fonte Insider Sport).

Il picco di 22 milioni di spettatori totali si è avuto durante le competizioni virtuali di gare d’auto svoltesi nelle ultime settimane (fonte BBC)

Una spinta è giunta anche dalle stesse organizzazioni dei campionati di Formula 1, Nascar e WTCR che hanno creato i primi eventi virtuali per mantenere alta l’attenzione su questo mondo.

Il ferrarista Charles Leclerc si è aggiudicato il primo Virtual GP di F1, disputatosi il 5 aprile scorso lungo una ricostruzione virtuale, ma fedele in ogni dettaglio, del tracciato australiano di Melbourne.

Alla competizione hanno partecipato anche Lando Norris e Jenson Button, oltre ad alcune star del simracing come Jimmy Broadbent e Anthony Davidson.

Cube Controls che nel corso dei 4 anni di attività ha proposto volanti altamente tecnologici paragonabile a quella dei volanti usati per le corse su pista e strada.

12 ARTIGIANI NEL LABORATORIO DI SASSARI

I volanti della serie F1 e GT sono approdati in Germania, Olanda, Francia, Spagna, Australia, Stati Uniti e negli ultimi mesi c’è stato un forte interesse dagli Emirati Arabi, Giappone, Sud Corea, Hong Kong, Indonesia, Sud Africa e Russia per un totale fino a ora di 60 paesi serviti tra vendita diretta e resellers.

L’ideazione, il disegno e la realizzazione di tutti i singoli prodotti avviene nel proprio quartier generale a Sassari, permettendo di ottenere il consenso dei professionisti delle corse che in tempo di lockdown hanno traslato le loro abilità dalle piste reali a quelle virtuali affiancandosi ai piloti di simracing che già erano soliti guidare i volanti CC.

TESTIMONIAL, BRAND AMBASSADOR E ACADEMY

Tra coloro che utilizzano regolarmente il volante F1 CC spicca il nome di una vera leggenda: Juan Pablo Montoya.

Ci sono anche Eduardo Barrichello che sta seguendo le orme del papà Ruben partendo dal correre sulle piste di Simracing e sempre utilizzando un volante F1 CC, e Sergio Perez attualmente in forza nel team F1 Racing Point.

Sui tracciati virtuali sono scesi anche i Fittipaldi Brothers, Enzo e Pietro, nipoti dello storico Wilson, diventati tra gli influencer più emulati del mondo Simracing su Twitch e Youtube con centinaia di migliaia di followers.

Quindi Romain Grosjean (Haas F1), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo F1) e Jack Aitken (Williams F1).

Tra gli altri aficionados di CC ci sono il pilota anglo-belga della McLaren Lando Norris che guida un F1 Special Edition; il brasiliano João Paulo de Oliveira pluri campione di GT, SuperFormula e SuperGT e attualmente in Giappone impegnato nella F3, che si è avvicinato recentemente al simracing guidando un Formula CSX2 CC. Lo stesso volante utilizzato dal calciatore uruguaiano Diego Laxalt in forza al Milan, che ha ammesso una nuova passione sfrenata per il racing così come i colleghi del Real Madrid Thibaut Courtois e Carlos Casemiro. Il Formula Pro CC è utilizzato invece da Miguel Molina pilota ufficiale Ferrari nelle competizioni GT, e il Formula CSX 2 da Tony Kanaan vincitore nel 2013 dell’Indianapolis 500 e anche di una edizione dell’Indy Car Championship. Tra gli ultimi a essersi appassionati ai volanti CC anche il portoghese António Félix da Costa vincitore della Formula Renault 2.0 Northern European Cup e del Gran Premio di Macao di Formula 3, Attualmente corre in Formula E con il team Techeetah con cui si è laureato campione nell’edizione 2019-2020.

Brand ambassadors sono Néstor Girolami pluricampione argentino del WTCR, pilota della Honda Factory che si diletta a usare i volanti GT CC sia per i campionati virtuali che in video educational dove spiegare i trucchi per affrontare determinate piste, e Esteban Guerrieri, pilota spagnolo del medesimo team e sempre alla guida di un volante GT CC .

Cube Controls è inoltre partner tecnico di numerose Simracing academies sia in Italia che in Danimarca, Giappone, Germania e Francia.

E’ il caso della scuderia JIM Williams che attraverso il Team Junior prepara i giovani piloti a destreggiarsi nelle competizioni virtuali alla guida delle Williams F1, così come avviene all’Altus Logitech eSports e alla Simracing Academy, sempre centri di alta specializzazione che trasformano la passione degli emergenti nelle loro professione del futuro, allenandoli in particolar modo sui tracciati virtuali alla guida dei volanti firmati Cube Controls.