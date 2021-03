HSE24 diventa GM24

HSE24 Italia cambia denominazione e diventa GM24.

Il nuovo brand sottolinea l’appartenenza tutta italiana di un’azienda in continua evoluzione che innova con proposte, offerte e show cross-mediali .

GM24 è l’unico brand in Italia a trasmettere esperienze di Shopping Tv su 3 canali televisivi diversi del digitale terrestre (37, 137 e 237), oltre al canale HD (537), al canale Sky 476 ed al canale 37 di TivùSat.

La nuova denominazione è una conseguenza dell’ingresso di HSE24 Italia a luglio 2019 nel gruppo GM Comunicazione di Marco e Giovanni Sciscione.

GM24 è una nuova sfida nel settore dello shopping tv, multipiattaforma, multi-esperienza, dinamica e con tante novità già annunciate in concomitanza con questo passaggio.

GM24 è un’azienda italiana che grazie alla sua esperienza nel settore dello shopping tv, fa scouting e sviluppa prodotti idonei al mercato italiano.

Il cambio di denominazione terminerà ufficialmente il 5 luglio 2021a due anni esatti dal passaggio della società a GM Comunicazione.

Fino a quella data, verrà utilizzata in Tv l’immagine dei due loghi (GM24 e HSE24) che si alternano, ruotando, per informare il cliente della novità, per dargli sempre il benvenuto in un mondo di sorprese.

Marco Sciscione, amministratore delegato GM24

“GM24 ribadisce la rinnovata sfida del gruppo GM Comunicazione ad offrire nuovi contenuti, prodotti e canali, in un panorama in continuo fermento.

Con l’acquisizione di HSE24 Italia, siamo ancora più determinati a dare valore alla proposta italiana, rafforzando tutti i servizi legati allo shopping, a garanzia delle centinaia di migliaia di clienti che ci affidano la loro fiducia”.

I prodotti di GM24 sono disponibili anche sulla www.gm24.it

Il canale televisivo semi generalista è attivo 24 ore al giorno sul canale 37 del Digitale Terrestre e di TivùSat, 137 e 237 del digitale terrestre con GM24 Donna e GM24 Beauty, nel bouquet Sky al canale 476.

Propone coinvolgenti show in diretta, dove il prodotto viene presentato in studio, programmi di intrattenimento, notiziari e informazione, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.