Glickon: “Fueling Human Leadership With Compassion”

Lunedì 8 febbraio alle 17.00 tenetevi pronti.

Glickon, azienda italiana di soluzioni di people experience e analytics dedicate a HR e management, organizza un evento unico.

Ospiterà sulla propria pagina LinkedIn un nuovo incontro del ciclo Building Together.

Il tema dell’incontro sarà dedicato alla compassione sul lavoro, “Fueling Human Leadership With Compassion. Act the human side of data”.

Tra gli ospiti professionisti del mondo HR e del mondo accademico

Guido Stratta, Direttore People & Organization Gruppo Enel,

Maria Rosaria Taddeo, Associate Professor & Senior Research Fellow all’Oxford Internet Institute,

Alberto Grignolo, Co-CEO di H-FARM, Marina Salamon, President & Shareholder di Doxa,

Monica Magri, HR & Organization Director di The Adecco Group

Paolo Benanti, esperto di Etica e Bioetica e docente alla Pontificia Università Gregoriana.

Ulteriori informazioni sull’evento e i partecipanti a questo link: https://bit.ly/3fQG2o7

Per partecipare: https://bit.ly/3ro8x11