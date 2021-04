Giuffrè Francis Lefebvre entra nel mercato del Legal Tech

Nasce LaLegal partnership tra LT42, Fulcri e l’Avv. Stefano Ricci

Obiettivo? Trasformare la consulenza legale in un processo governabile tramite strumenti tecnologici, automatizzare e ingegnerizzare i passaggi ed efficientare il lavoro .

E’ la mission di LaLegal nata dalla partnership tra Giuffrè Francis Lefebvre, LT42, Fulcri, provider, e l’avvocato Stefano Ricci, partner di 42 Law Firm.

Nuove realtà imprenditoriali innovative in ambito legale rappresentano un trend in crescita.

Il solo mercato italiano nel 2019, con circa 60 Legal Tech attive, ha prodotto un fatturato di 10 milioni di euro, + 15% rispetto all’anno precedente.

L’evoluzione del legal tech è da anni al centro dell’interesse di Giuffrè Francis Lefebvre, sia come editore sia per la realizzazione di tool come Cliens Prova Digitale.

Un software in cloud che semplifica il lavoro di avvocati, consulenti tecnici e periti di informatica forense nell’acquisizione di prove digitali.

Stefano Garisto Direttore Generale di Giuffrè Francis Lefebvre

«Abbiamo deciso di mettere a fattor comune l’esperienza, la competenza e l’autorevolezza nel mercato editoriale professionale e nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni software per il mercato B2B».

«LaLegal offre soluzioni software ad alta tecnologia per i professionisti, con attenzione al mercato della compliance aziendale (231, antiriciclaggio, GDPR privacy) e al legal design».

Avvocato Giuseppe Vaciago, founder di LT42

«LaLegal è un hub per lo sviluppo di nuove progettualità in ambito legal tech attraverso l’esperienza di Giuffrè Francis Lefebvre».

Carlo Carmagnola, CEO di Fulcri

«La capacità di innovare i processi aziendali è uno dei principali fattori di competitività per professionisti e PMI.

LaLegal intende contribuire all’evoluzione del settore legale attraverso tecnologie e strumenti accessibili ed efficaci».

L’offerta LaLegal può contare sulla rete commerciale GFL diffusa nel territorio nazionale, sulle partnership con associazioni di categoria e con partner strategici nel mondo del legal tech.

Il primo servizio lanciato da LaLegal è relativo al Legal Design e punta a rendere i documenti legali fruibili e interattivi per il mondo digitale.

Dal 2018 GFL è parte del Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut che ha incorporato la storica casa editrice Giuffrè Editore, fondata a Milano nel 1931 e Memento Francis Lefebvre.

Memento è specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti fiscali e del lavoro, con più di 50 mila clienti solo in Italia.

Vanta un catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e 40 periodici specialistici.