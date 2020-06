Giuffrè e TUTTOAMBIENTE uniscono le forze

I Corsi Intensivi e i Master in Diritto e Gestione Ambientale di TUTTOAMBIENTE entrano nell’offerta di Giuffrè Francis Lefebvre Formazione. Avvocati e professionisti legali aiutano le aziende a rispettare le norme ambientali e a trarre vantaggi competitivi dal green management.

Diffondere la cultura del diritto e della gestione ambientale tra i professionisti legali. In un momento in cui l’Italia si appresta a recepire le nuove Direttive Europee per l’Economia Circolare e l’Ambiente è stato identificato come una delle direttrici del rilancio del Paese. Questo l’obiettivo dell’alleanza tra Giuffrè Francis Lefebvre, casa editrice leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, e TUTTOAMBIENTE, società di servizi, consulenza e formazione specializzata in diritto e gestione ambientale.

La partnership è tra TUTTOAMBIENTE e Giuffrè Francis Lefebvre Formazione, la divisione del gruppo nata nel 2008 per accompagnare i professionisti del diritto e del mondo fiscale nel percorso di aggiornamento e nella loro crescita professionale. Propone un pacchetto formativo di Corsi intensivi e di Master in Diritto e Gestione Ambientale sviluppati da TUTTOAMBIENTE. Corsi coordinati da Stefano Maglia, professore di Diritto Ambientale presso l’Università di Parma, presidente dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali, autore della prima Codifica Ambientale dal 1989 e direttore di tuttoambiente.it .

L’offerta formativa TUTTOAMBIENTE comprende due Corsi Intensivi in Diritto e Gestione Ambientale, a Bari e a Milano. Hanno l’obiettivo di formare e aggiornare i professionisti legali nell’ambito del diritto ambientale attraverso l’analisi degli aspetti più operativi, ma anche degli elementi essenziali delle discipline di rifiuti, scarichi ed emissioni (Bari, dal 28 al 30 ottobre; Milano, dal 24 al 26 novembre). Due Master in Diritto Ambientale, nella modalità webinar e in aula a Roma. Forniscono occasioni di apprendimento, confronto e crescita grazie alla presenza di esperti ambientali, attraverso discussioni di casi concreti, sessioni di domande e risposte ed esercitazioni, oltre alle lezioni frontali (dal 23 ottobre al 21 novembre 2020 il webinar in diretta e a Roma dal 2 dicembre 2020 al 20 gennaio 2021). Un Master in Diritto e Gestione Ambientale, fruibile online.