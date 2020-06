Giuffrè e Kopjra si alleano: nasce Cliens Prova Digitale

Giuffrè Francis Lefebvre, casa editrice leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, presenta la nuova soluzione Cliens Prova Digitale. Un software in cloud dedicato all’acquisizione forense di contenuti online.

Cliens Prova Digitale nasce dalla partnership con Kopjra, software house tra le prime in Italia a specializzarsi nella realizzazione di soluzioni legal tech complesse.

Acquisizione forense della navigazione

Cliens Prova Digitale automatizza il processo di acquisizione forense della navigazione. Inoltre genera un pacchetto di evidenza forense contenente la prova del fatto che i contenuti visualizzati erano online a una certa data e ora, Nel rispetto di tutti i requisiti necessari affinché un giudice possa ritenere valida la prova digitale acquisita.

Cliens Prova Digitale permette di acquisire le pagine web di interesse e tutti i contenuti, multimediali e non, messi a disposizione in tali pagine web. Infine Cliens Prova Digitale redige, in automatico, la relazione metodologica necessaria affinché la prova digitale acquisita sia utilizzabile in giudizio.

Procedimenti legali

La soluzione, che si rivolge ad avvocati, consulenti tecnici e periti di informatica forense, può essere impiegata per acquisire ai fini legali la navigazione su qualsiasi sito web, social network, piattaforma video, sistema di posta elettronica e chat. È stata pensata per essere utilizzata in procedimenti legati a cause in materia di diffamazione, furto d’identità, cyberbullismo, sexting, stalking, revenge porn, infedeltà, diritto d’autore, plagio, contraffazione, ecc.

Permettendo di ottenere in maniera automatica la prova digitale e la compilazione della relazione metodologica, la soluzione riduce del 70% i tempi di acquisizione forense rispetto alla medesima procedura manuale, Inoltre abbatte i costi fino a 10 volte, consentendo agli avvocati di inserirlo all’interno della propria offerta di servizi e ai loro consulenti tecnici di incrementare in modo significativo i volumi di lavoro.

Il prodotto è erogato a sessioni, cioè a slot di tempo, in cloud: ogni acquisizione forense consuma una sessione. Ogni sessione dura al massimo 30 minuti.

Giuffrè Francis Lefebvre ha inoltre pubblicato nella collana Tech e-law il volume La prova digitale di Vincenzo Colarocco, Tommaso Grotto e Giuseppe Vaciago – https://shop.giuffre.it/la-prova-digitale.html