Giovanni Mannarino entra in Spitch

Spitch AG, è azienda internazionale specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni di tecnologia vocale.

Giovanni Mannarino entra in azienda nel ruolo di Director of Sales and Consultancy, con responsabilità dell’attività di vendita a livello italiano.

Nel suo nuovo incarico, sarà il primo punto di contatto commerciale per i clienti e i partner di Spitch in Italia, collaborando con il team di prevendita per individuare e proporre a clienti e partner soluzioni tecniche adeguate.

Mannarino ha più di vent’anni di carriera nella gestione di team, progetti, tecnologie e processi nel campo del customer engagement.

Ha lavorato per aziende leader a livello internazionale nel settore dei contact center multicanale.

Ha maturato una significativa esperienza nella gestione dell’innovazione e dello sviluppo del business, e notevole competenza tecnica nei campi correlati.

“Sono entusiasta di far parte di una squadra come quella di Spitch”, ha dtto.

“Apprezzo molto la tecnologia dell’azienda e la passione per l’innovazione condivisa da tutto il team.

Ho visto negli anni i vari cambiamenti tecnologici dell’interazione fra persona e azienda, dal messaggio cartaceo al fax, poi al telefono, alla posta elettronica e ai social network. Le interazioni basate sull’intelligenza artificiale fanno parte del nuovo orizzonte di cambiamento che il mercato sta aspettando.

Spitch ha il coraggio, la visione e le competenze perfette per essere protagonista assoluto di questo cambiamento”, commenta Giovanni”.

Nel 2019 Spitch è stata riconosciuta da Gartner “cool vendor” nel settore delle tecnologie vocali.