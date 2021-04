Giovanna, Antonio e Barbara salvati da Net Medicare

Net-Medicare nel 2020 si è convertita in una piattaforma per la Telemedicina che mette in contatto, da remoto, paziente e specialisti.

Ecco alcuni esempi di intervento tratti dalla esperienze della Sturtup

Giovanna, 65 anni, paziente in cura per un problema dermatologico. Antonio, 43, paziente in cura psicologica, necessita di regolari follow up. Barbara, 9 anni, paziente pediatrica.

In comune hanno la difficoltà di spostamento e la lontananza dallo studio medico di riferimento, i tempi di attesa e – di questi tempi niente affatto scontato – la volontà di evitare incontri prolungati con altri malati nelle sale d’attesa.

L’emergenza in corso, hanno solo accelerato il processo e l’evoluzione di quella che tecnicamente è definita “l’insieme di tecniche sanitarie ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza ”

Primo portale di medicina digitale multi-tenant

Net Medicare è nato per rispondere alle nuove necessità di medici e pazienti.

La scommessa di un team tutto bergamasco, che attraverso lo sviluppo della piattaforma rende più agevole il rapporto paziente-medico, supportando così diverse esigenze.

Meno tempo speso in auto o in attesa di essere visitati, meno traffico, meno inquinamento, più puntualità e facilità nello scambio di informazioni.

Con Net-Medicare i pazienti possono infatti ottenere un consulto medico con una semplice videochiamata. La registrazione è gratuita per il paziente che nel momento in cui identifica il professionista di suo interesse paga la visita.

Accesso è semplice e veloce

È sufficiente fare il login, inserendo i dati anagrafici comuni e avere accesso ad una mail per ricevere una password “usa e getta”.

Dopo aver selezionato la prestazione, qualche giorno e qualche ora prima dell’appuntamento fissato arriva il reminder (sia al medico sia al paziente) che ricorda l’appuntamento. In caso di paziente in follow up ci sono anche degli alert per lo stato di salute.

Il tutto gestito da una tecnologia che assicura riservatezza ed efficacia della prestazione e che richiede notevoli investimenti.

L’idea, al gruppo di medici che per primo ha aderito a Net-Medicare, è venuta dall’estero, soprattutto Usa e Australia dove questi strumenti sono più usuali.

Marco Crimi, Fondatore di Net-Medicare

“Net-Medicare nasceva nel 2018, dall’esperienza in campo medico e assistenziale dei suoi fondatori in un settore che interseca quello della Telemedicina.

Inizialmente sviluppata come piattaforma di sola messa in contatto tra paziente e professionista sanitario, nel 2020 ha accelerato la sua evoluzione.

Abbiamo ripensato la forma e la struttura e oggi presentiamo la prima piattaforma di telemedicina pensata per un utilizzo bilaterale, implementata di servizi e funzionalità studiati appositamente per le strutture sanitarie e i professionisti.

Contiamo su 30 professionisti iscritti e oltre 1.000 televisite erogate attraverso il portale”.

Le aree di salute mentale (psichiatra e psicoterapia) sono attualmente quelle più rilevanti, ma crescono anche le adesioni nelle aree di urologia, ginecologia, genetica, medicina interna.

Praticamente tutte quelle in cui è evidente che la relazione medico-paziente, una volta appurato che la visita obiettivo non sia necessaria, può continuare online.

In base ai servizi richiesti, sono disponibili diversi piani di abbonamento

Net-Medicare viene utilizzata su tutto il territorio italiano e non soltanto: più del 10% degli utenti sono italiani all’estero che si affidano al portale per consultarsi con un medico italiano.

Net-Medicare consente di dematerializzare l’attività ambulatoriale, mettendo in contatto medici, psicologi, infermieri e pazienti attraverso un sistema protetto e sicuro di televisita.

I pagamenti sono garantiti e gestiti in modo strutturato, con l’emissione diretta delle fatture. Inoltre, il sistema può essere integrato con il sito del Centro sanitario o del professionista singolo, sembrando così una piattaforma di proprietà e non in “affitto”.

I vantaggi di non muoversi da casa

Sviluppato con tecnologia white-label per consentire una completa personalizzazione della pagina ‘dedicata’, può essere modificato nei colori, testi e loghi da parte di chi aderisce al portale, rendendo la piattaforma una succursale brandizzata dello studio medico.

Net-Medicare è un dispositivo medico che rispetta le indicazioni ministeriali per erogare prestazioni sanitarie da remoto stabilite dal SSN quando ha approvato l’utilizzo della Telemedicina ed è il primo portale multi-tenant in Italia a essere in regola con la normativa relativa alla privacy stabilita dal GDPR e ad aver ottenuto la dichiarazione di conformità dell’Unione Europea.