Giblor’s di Carpi entra a fare parte di Rossini Trading

Giblor’s è una eccellenza carpigiana di abbigliamento professionale da lavoro per l’ho.re.ca. L’azienda entra a fare parte della bergamasca Rossini Trading attiva da cinquant’anni nella produzione di abbigliamento da lavoro e DPI per il mondo ho.re.ca.

Fondata a Carpi nel 1977 e guidata dalla famiglia Giberti, Giblor’s rappresenta un’eccellenza italiana a livello internazionale. In particolare nel settore dei capi da lavoro di alta gamma per il mondo ho.re.ca, mercato che rappresenta il 70% del suo fatturato complessivo. Una matrice artigianale, alta qualità, design e tecnologie tessili sono il marchio comune delle linee di abbigliamento Giblor’s . Linee riconosciute per la cura del dettaglio e la capacità di armonizzare sapientemente tradizione sartoriale e innovazione. L’azienda ha una forte presenza sul territorio grazie a una fitta rete di rivenditori, accordi distributivi e 30 Pv in franchising. Conta inoltre su una crescente presenza in ambito internazionale, in particolare in Europa. Giblor’s conta 25 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2019 intorno ai 12 milioni di euro.

L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Rossini Trading S.p.A. di Giblor’s e il mantenimento del management attuale alla guida dell’azienda. Giblor’s si integrerà con l’esperienza e il know-how del gruppo Rossini e insieme alla nuova proprietà opererà nella gestione.

Marco Rossini, ceo e presidente di Rossini Trading

“Con Giblor’s rafforziamo la presenza distributiva e commerciale sui nostri mercati. Ciò che ci accumuna con Giblor’s è una profonda cultura nel settore, eccellenti relazioni coi clienti e una visione imprenditoriale simile. Siamo certi che quest’operazione sarà interessante per i nostri clienti, che potranno beneficiare di un ampliamento dell’offerta. Ma anche per tutti gli stakeholder, andando a impattare sul concetto di creazione di un’impresa sempre più estesa.”

Giblor’s manterrà la propria sede a Carpi e il proprio brand, conservando i vantaggi competitivi che lo hanno contraddistinto fino ad oggi.

Roberto Giberti, amministratore delegato della nuova Giblor’s

“La nostra famiglia ha creato l’azienda più di 40 anni fa” – ha commentato – “e attraverso la nostra creatività e artigianalità ha costruito uno stile inconfondibile, di qualità, riconosciuto dai mercati in cui operiamo. Continueremo anche nel futuro a dedicarci allo sviluppo della società. La volontà comune con Rossini è quella di fare squadra per essere più competitivi nel rispetto delle nostre peculiarità: esperienza, l’eccellenza e la qualità”.

Grazie alla specializzazione di Giblor’s nei prodotti per il settore ho.re.ca, Rossini è in grado di ampliare la gamma di prodotti. Con l’acquisizione Rossini Trading (55 dipendenti e un fatturato che supererà nel 2021 i 31 milioni di euro) diventa uno dei maggiori operatori nel mercato dell’abbigliamento professionale. Settore nel quale opera già con i marchi proprietari Rossini, Rossini Tech, Rossini Design.

Per gli aspetti fiscali e finanziari dell’operazione, Rossini è stata assistita dallo Studio CDR di Bergamo, in persona del partner Guido Rho e delle associates Sara Morandina e Fabiola Bellini. Per gli aspetti legali dallo Studio Legale DV di Milano, dagli avvocati Robert Via, Stefania Cresci e Valentina Merli.

Rossini Trading è attiva dal 1969 come laboratorio di confezionamento di abiti da lavoro e impermeabili in nylon.E’ una delle più importanti realtà industriali nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo Ho.re.Ca. Ha un portfolio di 4 marchi proprietari (Rossini, Rossini Tech, Rossini Design e Angiolina by Rossini), Rossini. Grazie a una logistica automatizzata evade 400 ordini e 45.000 prodotti al giorno. Dal 2002 Rossini ha acquisito un Sistema di Gestione della Qualità certificato. Nel 2021 ha ottenuto il CRIBIS Prime Company, “Rating 1”, Ovvero il riconoscimento di massima affidabilità commerciale e solidità finanziaria basato sul CRIBIS Rating. E’ Technical Supplier di FIGC e delle Nazionali italiane di calcio maschili, femminili, giovanili, futsal e beach soccer.