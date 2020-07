Giango lancia Via la maschera!

Giango, agenzia di comunicazione, lancia Via la maschera!, il primo manifesto per trasformare la propria comunicazione restando se stessi.

Un vademecum di sette punti per aiutare le imprese a ripartire nel periodo del post Covid-19, scoprendo nuove forme di comunicazione.

Il manifesto è stato già messo in pratica da imprese che hanno scelto di ‘gettare la maschera’ e testare le sette opportunità proposte da Giango.

A mostrare il volto più vero del proprio business sono state 4 aziende che hanno re-inventato il modo di comunicare durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

“Il virus ci ha costretti a indossare le maschere e ci ha permesso di trovare occasioni e opportunità per trasformare le nostre imprese, dice Matteo Spadoni, tra i fondatori di Giango.

Ci ha obbligato a mostrare come siamo realmente, anche con i nostri difetti e le nostre criticità da risolvere.

Nuove occasioni e opportunità per trasformare le imprese

L’emergenza legata al coronavirus ci ha imposto di restare distanti e isolati; ci ha tappato la bocca e coperto le mani, obbligandoci a cercare nuove forme di relazione e dialogo.

Abbiamo accompagnato i clienti attraverso la scoperta di strumenti e modi di comunicare efficaci, senza perdere di vista i valori e le caratteristiche del proprio brand”.

“La comunicazione può essere protagonista di questo cambiamento, che riguarda canali, strumenti, linguaggi e forme del dialogo con i nostri pubblici – spiega Giampiero Cito, direttore creativo di Giango.

Abbiamo proposto 7 opportunità per costruire il futuro delle aziende con una prospettiva diversa, perché nessuno potrà più tenere una maschera.

E perché anche in futuro, insieme, possiamo fare la parte del leone”.

I primi 4 testimonial di Via la maschera!

Tra i primi testimonial di Via la maschera! c’è Luca Venturi, fondatore dei premi fotografici internazionali Siena Awards.

Venturi sta lavorando per trasformare un festival che solitamente si svolge al chiuso di teatri e sale espositive, in un evento all’aperto che coinvolge tutta la città.

Luca Minucci, amministratore di Safety&Privacy, da 25 anni opera nel settore degli impianti di sicurezza e, con il supporto di Giango, ha comunicato al mercato una nuova forma di protezione: sanificazione degli ambienti dai virus.

Ha trasformato un problema in un’opportunità di sviluppo, combattendo i ladri, ma anche il coronavirus, per tutelare la sicurezza dei propri clienti.

Per creare nuove opportunità di sviluppo alla propria azienda e aprire il canale dell’e-commerce Fausto e Cecilia Leoncini, proprietari de La Fabbrica del Panforte, hanno studiato un nuovo prodotto.

I due imprenditori del food hanno scelto di ritornare alle origini e di trasformare il re della tradizione dolciaria senese, il Panforte, in una barretta energetica pensata per chi fa sport.

Manifesto per trasformare la propria comunicazione restando se stessi

Giango ha seguito la campagna “Diamo una mano ai produttori locali” di Etruria Retail, azienda leader nel campo della gdo con 290 pv a marchio Carrefour e La Bottega nell’Italia centrale.

Un impegno testimoniato da Maurizio Nicolello, direttore commerciale del gruppo, che posando per la campagna di Giango ha voluto manifestare il legame che unisce l’azienda ai produttori locali.

Un legame che si è rafforzato attraverso il lancio di una linea di prodotti a marchio “Sapori&Valori”, che arrivano dalle migliori aziende da Toscana, Umbria e dell’Alto Lazio sugli scaffali dei supermercati.

Giango con sede a Siena, sviluppa e realizza progetti di comunicazione per imprese e istituzioni avvalendosi dell’originale “Metodo della Clessidra”.

Un metodo che consente di gestire in un progetto unico e integrato differenti canali e strumenti di comunicazione, sia online che offline, per raggiungere gli obiettivi condivisi con il cliente.

Giango copre diversi ambiti della comunicazione pubblicitaria.

In particolare, i suoi settori di riferimento sono: identità, strategia, advertising, below the line, web, social, web marketing e analisi.

Fra i suoi clienti:

Argiano, Assoenologi, CCN, Citis, Consorzio Prosciutto Toscano Dop, Consorzio di tutela del Pecorino Toscano Dop, Consorzio di tutela della Finocchiona Igp;

Consorzio di tutela della Vernacccia di San Gimignano DOCG, Etruria Retail, GSK, Fondazione Stella Maris, Heron Yacht, Pramac Racing, Siena Awards e Toscana Life Sciences.