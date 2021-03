GFK: tecnologia di consumo +26,9% nei primi mesi del 2021

Il mercato italiano della Tecnologia di consumo continua a fare registrare un trend fortemente positivo.

Secondo GfK, nelle prime 11 settimane del 2021 le vendite sono cresciute del +26,9% a valore, con trend positivi sia online che offline.

Secondo GfK sul Retail Panel Weekly* nelle prime 11 settimane del 2021 il mercato Tech è cresciuto del +26,9% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020.

La crescita a doppia cifra del mercato riguarda sia il canale online (+64% a valore) sia i punti vendita tradizionali (+18%).

Quasi tutti i settori della Tecnologia di consumo risultano positivi nelle prime undici settimane del 2021:

cresce il comparto IT Office (+52,2%) che già lo scorso anno aveva fatto registrare vendite record legate alle nuove esigenze di smart working e didattica a distanza.

Piccolo Elettrodomestico (+31,9%)

Molto positivo anche l’andamento del Piccolo Elettrodomestico (+31,9%), dell’Elettronica di Consumo (+22,7%) e del Grande Elettrodomestico (+20,1%).

In crescita anche il segmento Telecom (+21,3%) il più importante per fatturato sviluppato, che per la rilevazione settimanale comprende il solo dato “Open Market”.

Gli unici settori che hanno registrato una decrescita delle vendite a valore sono l’Home Comfort (-0,9%) e soprattutto la Fotografia (-10,9%), che non riesce ad invertire la rotta rispetto alla negatività che ha caratterizzato tutto il 2020.

Tra i prodotti con la crescita più significativa:

PC portatili (+49,1% a valore), gli Aspirapolvere (+27,7%) e le TV (+23,6%). Registrano crescite a doppia cifra nelle prime settimane del 2021 anche gli Smartphone (+19,7%), i Frigoriferi (+17,6%) e le Lavatrici (+10,2%).

Positivo l’andamento delle vendite della settimana compresa tra il 15 e il 21 marzo (Week 11), con una crescita del +70% rispetto allo stesso periodo del 2020, che coincideva con l’inizio del primo lockdown.

*I dati contenuti in questo comunicato si basano sui dati di sell-out delle principali insegne online e offline attive sul mercato italiano, rilevate attraverso il GfK Retail Panel Weekly nelle settimane dal 1° gennaio al 21 marzo 2021.

Il comunicato si riferisce al paniere dei 25 prodotti tecnologici più importanti che GfK rileva su base settimanale.

