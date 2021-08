Generali Italia entra nel capitale di YOLO Group.

Yolo è la prima insurtech italiana nel settore dell’ideazione, progettazione e realizzazione di piattaforme per

la commercializzazione di prodotti assicurativi digitali. Oltre a Generali tra i suoi soci anche Neva SGR e Intesa SanPaolo Vita.

L’operazione prevede un investimento di 2,5 milioni di euro il 4 agosto per entrare con il 10,8% nel capitale e

mira ad arrivare progressivamente al 18% entro il 2022. L’operazione fa seguito infatti alla collaborazione già avviata da alcuni mesi con Genertel, la compagnia assicurativa di Generali Italia fondata nel 1994. Genertel, insieme a

YOLO amplierà il suo modello distributivo potendosi avvalere anche di partner presenti in nuovi settori come le telco e le utilities. Offrirà polizze assicurative tramite una piattaforma digitale di prodotti on

demand e tradizionali.

Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia

“Come Partner di Vita crediamo nelle sinergie con player di rilievo come YOLO Group. In YOLO Group abbiamo trovato un partner solido e innovativo e siamo certi che insieme potremo lavorare al meglio”.

Gianluca De Cobelli, Ad di YOLO group

“Con Generali Italia YOLO Group entra in una nuova fase del suo percorso di crescita. Il Piano Industriale punta ad

accelerare la crescita, anche internazionale, valorizzando il crescente interesse del mercato assicurativo verso la digitalizzazione dell’offerta”.

L’ingresso di Generali Italia nel capitale sosterrà YOLO Group nella realizzazione

del piano di sviluppo che prevede un ulteriore round di finanziamento

(Round B). Il suo avvio è previsto a settembre. Le risorse saranno impiegate per

potenziare la piattaforma tecnologica, incrementare gli accordi distributivi e dare

impulso all’espansione internazionale. Come avviene per esempio in Spagna,

con partnership distributive in Regno Unito e Irlanda e una partnership nei data

analytics con una compagnia assicurativa giapponese.

Per facilitare la raccolta, aperta come nei round precedenti ai soci attuali e a nuovi

investitori, YOLO Group ha trasformato la propria forma giuridica in Spa