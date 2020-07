Frascadore, ceo Vidra, rilancia le vendite

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi è ormai quasi passata, e ora coloro che andranno in vacanza si preparano a staccare la spina.

Tecniche di rilancio

La stagione estiva non serve solo ad eliminare lo stress accumulato durante l’anno.

Serve anche a fare il punto sui mesi trascorsi per capire come tornare a Settembre con nuove idee e progetti.

E’ importante comunque che ci si prenda del tempo per analizzare da un punto critico la propria attività, e capire cosa si può migliorare e cosa può andare già bene.

Il commercio nell’era digitale

Abbiamo chiesto a Guido Frascadore, CEO di Vidra come si possono sostenere la crescita delle aziende in questo momento n particolare le PMI.

“Per prima cosa bisogna curare il rapporto con i clienti attraverso i canali digitali, ad esempio con l’e-mail marketing.

E’ importante comunicare ai clienti che il negozio ha riaperto e che sta seguendo tutte le norme igienico sanitarie per la salute della propria clientela.

Seguire i clienti abituali

Piuttosto che cercare nuovi clienti, Vidra consiglia di concentrare la strategia sulla clientela abituale, fidelizzandola. ponendola al centro delle priorità del negoziante.

Molti negozi collezionano la mail ed il numero di telefono dei clienti per tenerli aggiornati su promozioni e comunicazioni di servizio.

Un ottimo modo per rimanere in contatto con gli acquirenti”.

Quanto pesa poter effettuare gli acquisti anche online?

“Permettere l’acquisto online dei prodotti presenti in negozio è determinante.

Alcuni consumatori non sono ancora pronti a tornare a fare acquisti all’interno degli store fisic.

Altri per comodità preferiscono comunque continuare ad utilizzare l’e-commerce e ricevere gli acquisti direttamente a casa.

Non si può contare solo sul negozio fisico come canale di vendita.

Bisogna sfruttare le potenzialità del commercio online per raggiungere anche quella clientela che preferisce acquistare online

Canali online e canali tradizionali

Puntare sia sui canali di vendita online che offline è la mossa giusta per aumentare le vendite, ad esempio sfruttando l’e-commerce di prossimità.

Per offrire un servizio di vendita a distanza è importante innanzitutto migliorare la presenza online del negozio, ad esempio aprendo un blog o utilizzando Instagram Shopping per costruire una vetrina social.

La maggior parte dei consumatori utilizza Instagram e molti altri social network e questo è il modo perfetto per sfruttare la funzione shopping fatta su misura per i merchant che vogliono vendere online”.

Vanno ancora bene le promozioni come leva di acquisto?

“Sono ottime armi di persuasione per attirare clienti in un determinato negozio.

E’ necessario però saper scegliere la giusta promozione per soddisfare le necessità dei consumatori, ma soprattutto per fare in modo che i retailer abbiano un guadagno nelle proprie casse.

Arriva BOGO

Tra le promozioni che si possono fare c’è la cosiddetta “BOGO” (acronimo che sta per Buy One Get One, Compra Uno e Ottieni Uno.

Questa attività permette di eliminare l’invenduto dal magazzino – magari accumulato in fase di lockdown – inoltre è un’ottima strategia di marketing per acquisire nuovi clienti”.

Ma come funziona?

“L’acquirente compra un prodotto e ottiene un’altra unità dello stesso prodotto in omaggio e la soluzione è win-win: il cliente ottiene due prodotti al prezzo di uno e il negoziante si libera così dell’invenduto.

E’ possibile utilizzare le tecniche del “Spend & Save” e “Spend & Get” per aumentare il prezzo nel carrello (letteralmente “spendi e risparmia” e “spendi e ottieni”).

Si tratta di due tipi di promozioni molto simili ma con qualche differenza, per meglio adattarsi al business di ogni azienda.

Con Spend & Save lo store informa i clienti impegnati nell’aggiunta dei prodotti nel carrello che in base alla cifra che spenderanno avranno diritto ad uno sconto di una certa percentuale.

Aumentare le vendite

Spend & Get, invece, è una via di mezzo tra Spend & Save e BOGO.

Se i clienti spenderanno una determinata cifra avranno un regalo in omaggio, da valutare magari in linea con gli acquisti del cliente stesso, di modo da renderlo il più soddisfatto possibile.

E’ fondamentale mettere al centro dell’esperienza di vendita il cliente finale, accompagnandolo nell’intero processo di acquisto e seguendolo nella fase di post vendita, assicurandogli soddisfazione e incrementando le vendite”.