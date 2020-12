Formazione tailor made con WALK-WArrant Learning Kamp

Warrant Hub lancia WALK – WArrant Learning Kamp, un nuovo servizio di formazione aziendale specializzata e su misura.

Warrant Hub (Tinexta Group) è leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti d’innovazione e sviluppo.

Il progetto è dedicato alle imprese che vogliono accelerare i processi di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale. Consiste nella progettazione di Piani Formativi finalizzati allo sviluppo di competenze interne fondamentali per il successo delle aziende e dei loro investimenti in innovazione.

WALK si integra nella filiera dei servizi di consulenza strategica e operativa di Warrant Hub per le imprese.

Filiera che va dal rinnovamento delle politiche commerciali alla promozione e alla vendita online, dalla gestione digitale delle linee produttive alla manutenzione da remoto, dalla ristrutturazione della logistica a quella della catena di fornitura.

I programmi di formazione prevedono la partecipazione di docenti qualificati. Non solo gli esperti di Warrant Hub, ma anche esponenti di realtà imprenditoriali innovative e rappresentanti di atenei, centri di ricerca e competence center.

Il Piano Formativo Aziendale è costruito e gestito secondo principi di flessibilità e scalabilità. Esso è erogato attraverso laboratori pratici, project work e business game, utilizzando anche canali e piattaforme di formazione online.

“Per essere competitive sul mercato le imprese italiane devono affrontare con determinazione importanti processi di innovazione tecnologica e trasformazione digitale. Il successo di questi processi dipende dalla definizione di scelte strategiche e progettuali vincenti e dalla presenza di competenze interne che permettano di orientarli e gestirli con capacità di vision”, afferma Fiorenzo Bellelli, amministratore delegato di Warrant Hub (nella foto).

Nella definizione dei Piani, Warrant Hub potrà intervenire a supporto delle imprese affiancandole anche nella procedura di accesso e di gestione a agevolazioni e incentivi in ambito formativo.