Fiverr per le PMI

Il modo più semplice per iniziare il proprio viaggio digitale

Fiverr piattaforma online che sta cambiando il mondo del lavoro, lancia “The Shift”, un hub di risorse online ideato per le piccole aziende che necessitano di trasformazione digitale e che include un website developer matching tool per l’abbinamento di sviluppatori di siti web, casi di studio a cui ispirarsi, consulenza di esperti e possibilità di ricevere mircofinanziamenti per le implementare le proprie attività online.

Un innovativo hub di risorse che include un tool per individuare

A essere colpite dalla pandemia in modo schiacciante sono state infatti le piccole realtà imprenditoriali, in particolare i negozi fisici. Con “The Shift”, Fiverr si impegna a sostenere tutte queste realtà impegnate oggi più che mai nella ripresa economica fornendo uno strumento di facile utilizzo per restare al passo con le sfide attuali.

PMI alle prese con la trasformazione digitale

L’innovativo servizio di website developer matching è uno strumento nuovo e intuitivo ideato da Fiverr per collegare le aziende con i liberi professionisti specializzati in web design e sviluppo web. Il servizio permette di abbinare e mettere in contatto chi si ritrova alle prese per la prima volta con la necessità di creare un sito web con il talento più adatto alle proprie esigenze stilistiche e di budget. Il sistema si basa su un nuovo approccio high-touch che tiene conto del fattore umano per aiutare le aziende ancora offline a mettere piede per la prima volta sul web.

Assistenza finanziaria: richiedere un microfinanziamento

Con “The Shift”, ogni mese Fiverr assegna a tre aziende in tutto il mondo un credito Fiverr di 1.000 dollari per supportare le proprie esigenze digitali e di business. Nel primo mese di prova, una società di consulenza edile australiana, un’azienda produttrice di salsa barbecue di Denver e una startup per l’Intelligenza Artificiale di Israele hanno usufruito del microfinanziamento per migliorare la propria presenza online, rifinire i contenuti social e aggiungere nuove funzionalità di e-commerce a i propri siti web. Le aziende interessate a richiedere un microfinanziamento possono consultare la sezione dedicata.

Modelli a cui guardare: come hanno fatto gli altri

“The Shift” raccoglie storie di vita reale di aziende di tutto il mondo che hanno già affrontato e superato la sfida della trasformazione digitale. Ne è un esempio Lavender, una società di telemedicina appena lanciata, che all’inizio della pandemia ha dovuto fare una svolta decisiva nell’intera attività di lancio.

I migliori talenti possono aiutare le PMI a trasformarsi digitalmente e migliorare la propria presenza online

“Essendo un’azienda con la necessità di decollare rapidamente, sapevamo di aver bisogno di esperti che non solo sapessero aiutarci a portarci online, ma anche ad aumentare il nostro traffico online per raggiungere nuovi clienti”, spiega Brighid Gannon, co-fondatore di Lavender. “Una volta incorporata la nostra nuova strategia SEO con l’aiuto dei freelance di Fiverr, i risultati hanno parlato da soli.

Un hub di risorse online ideato per le piccole aziende

Da maggio a giugno 2020, Lavender ha visto una crescita del 400% nelle prenotazioni dei clienti, che speravamo si sarebbero mantenute nel mese successivo. Così è stato e, a luglio, Lavender è cresciuta del 500%. Sempre più pazienti dicono di averci trovato online, quindi il la nostra strategia SEO sta sicuramente funzionando”.

“The Shift” di Fiverr fa seguito a SMBHelp

Un secondo esempio è quello di Rooted, società specializzata nella vendita di piante da interni, che con la pandemia è stata costretta a chiudere i propri punti vendita e promuovere i propri prodotti esclusivamente online. I talenti freelance di Fiverr, tra cui uno sviluppatore web Shopify, uno specialista UX e un illustratore, hanno aiutato Rooted a ideare e introdurre sul proprio sito il quiz dinamico “Find Your Plant”, uno strumento di lead generation ideato per aiutare i potenziali clienti a trovare i prodotti giusti alle proprie esigenze. Il sito di e-commerce di Rooted, che prima della pandemia generava il 10% delle entrate, rappresenta ora tutte le vendite dell’azienda.

“The Shift” di Fiverr fa seguito a SMBHelp, il centro di risorse ideato e lanciato dall’azienda il 10 marzo 2020 per supportare le piccole imprese nella gestione degli impatti del COVID-19 sulle proprie attività.