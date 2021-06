Fintech Aumax migliora i suoi servizi premium

Fintech Aumax migliora i servizi premium con le carte metalliche di G+D

La società fintech francese Aumax sta collaborando con Giesecke+Devrient (G+D). La Metal Card di G+D è un’opzione esclusiva per i clienti Aumax pour moi più selettivi.

Aumax pour moi, sussidiaria del Credit Mutuel Arkea francese, offre ai suoi clienti un pacchetto di servizi premium. I clienti Aumax avranno anche accesso a una speciale carta di pagamento: la Aumax Metal Card.

Quali sono i vantaggi

Questo pacchetto di servizi offre un’elevata convenienza ai clienti premium. Ovvero prelievi gratuiti in tutto il mondo, garanzie di rimborso, cashback più elevati, vantaggi assicurativi vantaggiosi. “È stata una scelta naturale per noi offrire una carta metallica ai nostri clienti. Non solo per ragioni estetiche, ma per offrire un’esperienza unica al cliente”, spiega Hugues Mercier, amministratore delegato di Aumax pour moi.

Aumax pour moi intende ampliare e modernizzare l’uso delle carte di pagamento. Il target di Aumax pour moi è composto da clienti di tutte le età che apprezzano e si identificano nella sua resilienza e nello stile. La carta di pagamento diventa uno dei pochi legami fisici che il fintech ha da offrire. La carta include una doppia interfaccia per pagamenti contactless facili e un’attenzione particolare al design della carta.

Per realizzare la sua Metal Card, Aumax pour moi ha scelto come suo partner G+D per la sua esperienza nelle carte di pagamento e per la sua profonda conoscenza del settore Fintech e delle aspettative dei loro clienti. “Sempre più banche, fintech e società di carte di credito stanno cogliendo l’opportunità di offrire esperienze uniche attraverso l’uso di carte metalliche per i propri clienti”. Dice Carsten Wengel, responsabile vendite e distribuzione per Smart Card e pagamenti digitali presso G+ d.

Chi è Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) è un gruppo tecnologico di sicurezza globale con sede a Monaco di Baviera. La tecnologia innovativa dell’azienda protegge i pagamenti fisici e digitali, la connettività di persone e macchine, l’identità di persone e oggetti, nonché infrastrutture digitali e dati riservati.

Fondata nel 1852 lo scorso anno fiscale ha generato un fatturato di 2,31 miliardi di euro con circa 11.500 dipendenti. G+D è rappresentata da 74 filiali e joint venture in 32 paesi.

Chi è Aumax pour moi

Aumax pour moi è un’iniziativa di Nouvelle Vague, società creata dal gruppo Arkea nel marzo 2017 e con sede in diverse città francesi (Brest, Rennes, Bordeaux e Lione). Il suo scopo è fornire una risposta semplice, equa ed efficace alle esigenze quotidiane dei consumatori con un servizio che va ben oltre i servizi di pagamento. L’azienda conta attualmente una quarantina di dipendenti. Nouvelle Vague è una società per azioni con un capitale di 62.209.917 euro (RCS Brest 818 371 726), la cui sede è in Le Relecq Kerhuon (29480) 1 rue Louis Lichou, riconosciuta come istituto di pagamento dall’ACPR (N°11658) e Orias (N°17004044).