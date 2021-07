Warrant Hub-Tinexta fa nuovi acquisti a Brescia

A Warrant Hub – Tinexta Group hanno acquisito il 100% delle due società bresciane Financial Consulting Lab e Financial CLab.

L’acquisizione di Financial Consulting Lab Srl e di Financial CLab Srl è costata circa 4,5 milioni di euro. Warrant Hub subentra nella proprietà a Claudia Zicca e alla famiglia La Torre.

Entrambe le società hanno sede a Brescia

Financial Consulting Lab Srl ha una comprovata e consolidata competenza nella gestione di bandi camerali e regionali per piccole imprese nell’ambito della Finanza Agevolata Speciale. Financial CLab è specializzata in strumenti digitali per le imprese che vogliono accedere in modo autonomo ed indipendente ai fondi pubblici.

Fiorenzo Bellelli, Ad di Warrant Hub – Tinexta Group

“Vogliamo rafforzare l’area di business dedicata alla Finanza Agevolata Speciale integrando competenze specialistiche e presenza territoriale. Obiettivo: affiancare le imprese clienti nell’accesso alle numerose opportunità di incentivi e agevolazioni. E in particolare, a quelle che scaturiranno dal nuovo PNRR aggiungendosi alle tante misure già in corso”.

Financial Consulting Lab e Financial CLab, detengono una forte presenza commerciale nelle aree della Lombardia e del Veneto, e in particolare rivolgendo i loro servizi a un target di piccole imprese, consentiranno a Warrant Hub di incrementare la propria penetrazione di mercato in due regioni altamente strategiche, nonché di raggiungere in modo ancor più efficace questa tipologia di aziende.

Marco Farè, Cbdo di Warrant Hub – Tinexta Group

“Nel nostro DNA c’è da sempre la volontà di supportare le imprese nell’avvio e nell’implementazione di progetti che ne favoriscano la crescita, l’innovazione e lo sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo siamo alla ricerca di nuove risorse e opportunità. Le due società condividono con noi la determinazione nel sostenere le imprese nella loro ricerca di contributi, agevolazioni e finanziamenti”.