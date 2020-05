Fatto Quotidiano vende di più in edicola e online

Il numero di copie vendute in edicola per Il Fatto Quotidiano ad aprile 2020 è stato di 27.907, in crescita del 7% rispetto ad aprile 2019 e del 19% rispetto a marzo 2020.

Cresce anche il numero di abbonamenti attivi al 30 aprile 2020 che è pari a 38.453, in crescita del 62% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato è comprensivo degli abbonamenti alle edizioni cartacea e digitale de Il Fatto Quotidiano e del mensile FQ Millennium, alla piattaforma TV LOFT e delle sottoscrizioni al sito ilfattoquotidiano.it.

Dal 26 maggio è in edicola il nuovo Fatto Quotidiano, completamente rinnovato non solo nella grafica – a cura dell’art director Fabio Corsi – ma anche nell’offerta dei contenuti e nella proposta di nuove firme. La campagna promozionale multicanale del “Fatto nuovo”, affidata all’agenzia creativa vangogh, parte da uno slogan ispirato dal clima attuale: “Per non tornare alla ‘normalità’ di prima”.

“Il restyling è stato pensato per tenere il passo con i tempi che cambiano – ha spiegato il direttore Marco Travaglio – ed è funzionale all’esigenza sempre più diffusa di un giornale più chiaro, leggibile, esclusivo, originale e sorprendente.

Meno legato al flusso delle notizie del giorno prima, già masticate dai siti e dai social, dai tg, dai talk show e dalle rassegne stampa, e più ancorato ai “fatti del Fatto”. Cioè ai nostri scoop, inchieste, storie, analisi, commenti, interviste, dibattiti, fact checking”.

“Il progetto di rilancio del giornale – ha commentato l’Amministratore Delegato di SEIF Cinzia Monteverdi – è un importante passo del piano di sviluppo di SEIF. La società, multimediale e con approccio data driven, non intende rallentare il rapporto con le edicole e il mercato tradizionale, che ancora vanta la leadership del fatturato”.

Il mese di aprile 2020 è stato positivo anche per il traffico sul sito ilfattoquotidiano.it, che ha registrato una crescita del 49% nella media giornaliera di browser unici, rispetto ad aprile 2019. Le pagine viste sfiorano la media giornaliera dei 6 milioni (+46% rispetto ad aprile 2019).