Farmaè si aggiudica il 100% di AmicaFarmacia

Farmaè è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. E’ un e-retailing di prodotti per la salute e il benessere. Ha firmato un accordo per l’acquisizione di AmicaFarmacia.

L’operazione dà vita al primo gruppo in Italia leader nella distribuzione di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di euro.

Riccardo Iacometti, founder e ceo di Farmaè

“Dopo la quotazione in Borsa, avvenuta circa due anni fa oggi compiamo un nuovo passo insieme a un partner con cui puntiamo a crescere in Italia e all’estero. L’unione delle nostre esperienze e visioni puntano a servire un bacino sempre più ampio e vasto di clienti. Oggi sono quasi 60 milioni con la capacità di offrire a brand e aziende delle innovative piatta-forme. Negli ultimi tre anni siamo cresciuti con un CAGR del 63% per Farmaè e del 29% per AmicaFarmacia”.

Marco Di Filippo, fondatore di AmicaFarmacia

“In quindici anni abbiamo creato una società con oltre 27 milioni di euro di ricavi, che commercializza farmaci da banco, integratori, cosmetica e prodotti per il benessere. Questa operazione consente di dare vita ad un gruppo che vuole diventare un punto di riferimento nei confronti delle Industrie di settore. Ma anche verso i consumatori finali, un numero sempre più ampio e vasto abituato ad acquistare online”.

Ma chi è AmicaFarmacia?

L’azienda nasce nel 2006, dall’idea di Marco Di Filippo, come canale e-commerce collegato alla farmacia fisica di famiglia. Il padre Carlo Di Filippo è stato farmacista imprenditore negli anni Ottanta e titolare della Farmacia Madonna della Neve presso Bagnolo Piemonte (CN) dal 1991 al 2020.

La società commercializza online prodotti farmaceutici da banco, integratori e prodotti cosmetici attraverso il sito ed è titolare della farmacia Madonna della Neve e di una parafarmacia a Bagnolo Piemonte (CN).

La società ha registrato una crescita del volume di affari che nel 2020 è stato pari a euro 27,8 milioni, in crescita del 34%, posizionandosi al secondo posto, secondo IQVIA, tra gli operatori on-line della Salute & Benessere. AmicaFarmacia ha chiuso l’esercizio 2020 con un EBITDA positivo per euro 0,03 milioni e un Risultato Netto negativo per euro 0,31 milioni. AmicaFarmacia dispone di un team di 91 professionisti.