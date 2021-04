Farmaè +74% di ricavi 2020. Iacometti: “Non basta”

“Lo scorso anno è andata bene. Oggi siamo determinati a mettere in atto qualsiasi strategia per migliorare ancora”.

Ha detto Riccardo Iacometti (nella foto), Founder e Amministratore Delegato di Farmaè S.p.A.

L’e-commerce è parte del nostro quotidiano e siamo certi che continuerà a ritagliarsi una fetta sempre maggiore nel processo di acquisto”.

“Siamo diventati un benchmark nel comparto Salute, Benessere e Bellezza”

Siamo una Media Platform capace di generare valore per i partner strategici e valorizzare la nostra Data Economy.

Presupposto perché i nostri vettori di distribuzione, sia fisici che online, siano sempre di più visti e apprezzati come canali media capaci di generare contenuti di interesse per utenti omnicanale.

Ma siamo solo all’inizio del cammino e in futuro intendiamo investire nel personale, struttura organizzativa per diventare un’azienda cross-canale e fornire un’offerta completa di soluzioni per tutta la famiglia”.

Nel 2020, Farmaè ha conseguito una crescita dei ricavi di 65,5 milioni di euro +74% rispetto ai 37,6 milioni del 2019.

Sono cresciuti l’Online (+78%) e il Co-marketing a conferma della validità della strategia di sviluppo della Società.

L’Offline ha venduto per 2,4 milioni di euro (+21%) migliorando le performance Like for Like degli Stores.

E nonostante le limitazioni parziali degli Stores nel canale Farma e delle chiusure dello Store Beautyè, visto il lockdown.

La crescita del fatturato del Co-marketing, pari a circa 2,0 milioni di euro, (+64%) rispetto allo stesso periodo del 2019, è da ricondursi alla partnership con le industrie di settore.

Nel 2020, il portale web ha raggiunto oltre 40,5 milioni di visitatori (22,8 nel 2019) e un tasso di conversione all’acquisto superiore alla media nazionale, soprattutto grazie a innovative strategie digitali.

Farmaè ha registrato 1,5 milioni di ordini (+78%) per 7,5 milioni di prodotti venduti (4,2 milioni nel 2019)

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a circa 1,0 milione di euro, in diminuzione del 45% circa rispetto ai 1,7 milioni del 2019.

Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA adjusted) è pari a 1,5 milioni di Euro.

L’EBIT dell’esercizio 2020 è pari a 958 migliaia di euro, in aumento del 17% rispetto all’esercizio precedente.

L’EBIT è pari all’EBITDA in quanto la Società si è avvalsa della possibilità di sospendere le quote di ammortamento così come previsto dal dl n. 104/2020 art. 60, convertito dalla Legge n. 126/2020.

Il Risultato Netto è negativo per 548 migliaia di euro rispetto a negativi 64 migliaia del 2019, dopo aver rilevato imposte correnti, differite e anticipate.

Il Capitale Circolante Netto risulta pari a negativi 783 migliaia di euro rispetto a positivi 2,7 milioni al 31 dicembre 2019.

Il Capitale Investito Netto è pari a 8,4 milioni rispetto ai 10,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2019

L’andamento riflette la crescita dai 7,5 milioni di euro ai 9,9 milioni dell’attivo fisso, principalmente per effetto degli investimenti del periodo in macchinari, in migliorie su beni di terzi e nell’acquisto delle partecipazioni nelle società Valnan S.r.l e Sanort S.r.l..

Nonché l’aumento dai 2,3 milioni di euro agli 8,6 milioni del passivo non corrente, dovuto principalmente ai finanziamenti/mutui accesi dalla Società nel corso del 2020 a condizioni e tassi di mercato molto favorevoli.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva e in netto miglioramento raggiungendo i 3,4 milioni di euro rispetto ai 2,2 milioni del 2019.

Le disponibilità liquide complessive al 31 dicembre 2020 ammontano a 13,9 milioni di euro, in aumento del 116% rispetto alle disponibilità risultanti al 31 dicembre 2019.