Fai Credito Rilancio mette 13 milioni di euro per le MPMI

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde mettono a disposizione 13 milioni e 560 mila euro per le micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI).

La misura Fai Credito Rilancio è finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI. Si tratta di contributi a fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti. Obiettivo: supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per il rilancio del business.

CHI PUO’ BENEFICIARE

Possono beneficiare di questa misura le micro, Pmi di tutti i settori economici con sede operativa e/o legale in Lombardia. Devono stipulare un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o un Confidi di un importo minimo pari a 10.000 euro.

DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento destinato alla liquidità ovvero alla copertura di investimenti, è agevolabile nei limiti di 150.000 euro e per una durata da 12 a 72 mesi (compreso un preammortamento di 24 mesi). Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2021.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE A FONDO PERDUTO

Il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia intervengono per l’abbattimento degli interessi fino al 3% (TAEG) e il contributo massimo è di 10.000 euro. È riconosciuta una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro.

COME PARTECIPARE

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 19 luglio fino al 12 novembre 2021, direttamente dall’impresa o attraverso un Confidi. Il bando completo di modulistica e le informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito di Unioncamere Lombardia.