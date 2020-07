Fabrizio Vedana è il nuovo presidente di Across Fiduciaria

Across Fiduciaria, società fiduciaria indipendente fondata nel 2019 ha nominato Fabrizio Vedana nuovo Presidente.

Servizi integrati per l’amministrazione e la protezione del patrimonio

Vedana ha anche assunto la carica di Ad di Across Family Advisors, società che controlla la fiduciaria.

E’ consigliere di amministrazione della trust company del gruppo, per la quale seguirà anche specifici aspetti connessi agli adempimenti antiriciclaggio.

“Ringrazio i soci di Across, in particolare il dottor Rossano Ruggeri, per la fiducia accordatami”.

Società fiduciaria vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economic

Indipendenza da gruppi bancari, professionalità, esperienza maturata nei 22 anni trascorsi in Unione Fiduciaria potranno contribuire a consolidare il gruppo

Across è un player del mercato con un’ ampia gamma di servizi offerti per gli Italiani cercano protezione del patrimonio e trasparenza dei costi”.

Da settembre verrà organizzato un ciclo di eventi per il mondo dei professionisti, private e family banker, family office, dei promotori finanziari e consulenti patrimoniali.