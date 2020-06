FaberExpert.com: il nuovo marketplace dell’edilizia

FaberExpert.com facilita l’incontro tra domanda e offerta per la realizzazione di lavori edili, di manutenzione e ristrutturazione.

Grazie a un motore di ricerca gratuito permette di individuare imprese e professionisti nell’area della propria abitazione.

Possibilità di scegliere l’impresa, preventivi accurati, assistenza fino al termine della ristrutturazione e recensioni degli addetti ai lavori sono gli elementi distintivi di FaberExpert.com.

Il portale punta a semplificare l’organizzazione delle attività grazie a un approccio digitale che si sta sviluppando anche in settori tradizionali come l’edilizia.

Il portale può essere usato anche solo come strumento di ricerca, per consultare i profili delle imprese e dei professionisti nella propria zona.

Il cliente che invece avvia una richiesta viene assistito gratis fino all’assegnazione dell’incarico a un’impresa o a un professionista. Al termine dei lavori, chi ha usufruito del servizio può inserire sul portale una recensione e le immagini del risultato finale.