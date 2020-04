Exor e Cir perfezionano la compravendita di Gedi

Dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità, incluse la Commissione Europea e l’AgCom, CIR ed EXOR stanno perfezionando l’operazione annunciata il 2 dicembre 2019, relativa all’acquisto da parte di EXOR della partecipazione pari al 43,78% del capitale di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A detenuta da CIR, avverrà in data 23 aprile 2020, al prezzo di €0,46 per azione, che corrisponde a un ammontare di €102,4 milioni.

Completata l’operazione di acquisto, EXOR provvederà, per il tramite di una società per azioni di nuova costituzione, a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (“OPA”) sulle azioni GEDI in circolazione non già detenute, secondo le modalità e i tempi previsti dalle normative vigenti e alle stesse condizioni già ricordate (€0,46 per azione).

L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sarà promossa da EXOR N.V., per il tramite di una società per azioni di nuova costituzione , sulle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (“GEDI”). Il presente Comunicato non costituisce né un’offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di GEDI.

Prima dell’inizio del periodo di adesione dell’Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà apposito documento di Offerta che gli azionisti di GEDI dovranno esaminare con attenzione.

L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di Azioni. L’Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L’Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell’Offerta e l’adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza.

Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i “Paesi Esclusi”. L’Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l’effettuazione dell’Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.