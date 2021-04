Espresso Communication lancia il proprio rebranding

Il nuovo logo di Espresso Communication, agenzia specializzata in PR & Media Relations da oltre 15 anni, racconta punti di forza e progetti futuri dell’azienda.

Secondo il CEO Matteo Aiolfi: “La comunicazione verterà sempre di più sul digitale e ignorare le opportunità che questi mezzi possono offrire per ostinato snobismo è controproducente, oltre che improduttivo”.

Il rebranding di Espresso Communication racconta di un’agenzia di comunicazione che ha ben chiaro quale sia il proprio core business. Ma che è comunque intenzionata a mantenersi al passo con la contemporaneità e a evolversi.

Ecco quindi comparire sul sito e sui principali canali social dell’agenzia un nuovo logo, realizzato per porre l’accento sull’attività di PR & Media Relations. La chiave risiede nell’associazione con la parola “Communication”, testimonianza dello stretto legame che intercorre fra le pubbliche relazioni e la capacità di saper rapportarsi con il mondo esterno.

La rivisitazione del logo, infatti, è solo il primo passo di una serie di cambiamenti che porterà a far emergere l’anima “content” di Espresso Communication.

“Il rebranding vuole enfatizzare il nostro punto di forza, ovvero la creazione di contenuti ad hoc da veicolare al mondo mediatico – spiega Matteo Aiolfi, CEO & Founder di Espresso Communication – In questo, possiamo vantare importanti competenze con oltre 15 anni di esperienza. Ci piace prenderci cura delle relazioni con i nostri clienti e i giornalisti come se fossero delle vere e proprie storie d’amore. È quello che abbiamo sempre fatto e vogliamo continuare a fare. Tuttavia, è fondamentale considerare anche tutti quelli che sono i canali alternativi ai media tradizionali, Instagram in primis. La comunicazione verterà sempre di più sul digitale”.

Espresso Communication dal 2006

Operativa dal 2006, Espresso Communication è un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione di strategie efficaci per massimizzare la visibilità di clienti trasversali.

Si contraddistingue per il suo approccio analitico: ricerche e studi di tendenza consentono di realizzare contenuti strutturati, su misura e contestualizzati all’attualità.

Oltre alle attività di press office, Espresso Communication si occupa di social media management e web development, sviluppando, producendo e condividendo in digitale.

La nuova corporate identity, assieme a nuove acquisizioni e all’ampliamento del team operativo, permetterà a Espresso Communication di porre le fondamenta per prosperare nell’iperconnesso mondo odierno.

“A fare ancora la differenza è il parere autorevole e indipendente dei giornalisti – sottolinea Matteo Gavioli, socio e Head of Media Relations di Espresso Communication, nella foto con Matteo Aiolfi – Sempre più clienti si affidano quindi a esperti di pubbliche relazioni per raccontare quanto il loro impegno, l’innovazione, gli investimenti e la voglia di crescere li stiano conducendo a superare la crisi. Attraverso la nostra expertise siamo in grado di renderli protagonisti su media tradizionali, digitali, radio e tv”.