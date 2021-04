Epifarm (Perazzini) vende a Garofalo HC la Clinica S. Francesco

Garofalo Health Care ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di Clinica S. Francesco di Epifarm controllata dalla famiglia Perazzini per il tramite GHC Project 6 controllata da GHC.

Il CdA ha nominato gli amministratori e assegnato le deleghe

I nominati sono

– Prof. Piergiuseppe Perazzini, con delega all’organizzazione clinico sanitaria della struttura (Presidente);

– Dott.ssa Lorena Corso (Consigliere Delegato);

– Dott. Domenico Scibetta, con delega alla rappresentanza istituzionale;

– Dott. Marco Dal Brun, con delega alla rappresentanza presso:

– Cav. Avv. Maria Laura Garofalo. (nella foto)

Dopo tale atto il CdA conferma il rispetto degli elementi distintivi della disciplina post M&A del Gruppo, attraverso:

– il mantenimento della continuità imprenditoriale, gestionale e sanitaria della struttura, garantita dal ruolo di presidente attribuito al Prof. Perazzini pioniere europeo della tecnica robotica per gli interventi di protesi d’anca e di ginocchio.

L’integrazione tra le strutture è garantito dai dott.ri Scibetta e Dal Brun e del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo.

Le deleghe ai dottori Scibetta e Dal Brun faciliteranno le sinergie tra le strutture del Veneto, regione virtuosa nella quale il gruppo è oggi fortemente presente.

Il dott. Perazzini è stato indicato come responsabile della formazione in chirurgia ortopedica robotica per tutti i chirurghi ortopedici del gruppo.

GHC ha utilizzato la cassa disponibile, che include le risorse rinvenienti dall’operazione di aumento di capitale riservato tramite ABB del 21 gennaio 2021.

Oltre a ciò ha utilizzato un finanziamento bancario sottoscritto con Crèdit Agricole Italia e finalizzato esclusivamente all’attività di M&A.

Al 31 dicembre 2019 la clinica ha registrato ricavi pari a 32,0M

Di questi 18,3M relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera di alta e bassa complessità 13,7M relativi a prestazioni ambulatoriali.

L’Ebitda normalizzato e pre-sinergie della Clinica è risultato di 7,0M, con una marginalità del 22% già accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo.

GHC è stata assistita dall’Avv. Patrizia Crudetti e Crowe Bompani.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale Gianni & Origoni e dallo Studio Del Bue e dallo Studio Baso.

Il Gruppo GHC quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana opera in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio.