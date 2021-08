Efrem Maggi è il nuovo client manager Italia di 21iLAB

Efrem Maggi è il nuovo client manager di 21iLAB per l’Italia.

21iLAB è un digital solutions partner, con sede a Vaduz e uffici a Zurigo, Milano e Bolzano. Progetta e implementa soluzioni digitali su misura ed è parte di Fritz Kaiser Group, con sede nel Principato del Liechtenstein e uffici in Svizzera, Germania, Italia e Polonia.

Efrem Maggi ha iniziato la sua carriera come digital Art Director. Ha lavorato per Dialog Interactive (Publicis Group) e Interactive Communication e Cayenne con il ruolo di project manager su progetti web, mobile, social media e digital marketing. In Cayenne, Efrem ha svolto il ruolo di Head of Digital, gestendo un team multidisciplinare. E’ stato digital client director, nel gruppo WPP, nella gestione del cliente FCA (marchio Alfa Romeo e JEEP), per tutte le attività digitali e social Emea.

Vanta 20 anni di esperienza come manager con competenze trasversali in ambito digitale ed un focus sul client relationship management e sullo sviluppo della customer experience. Ha lavorato per aziende e brand in vari settori come Automotive, Telco, Energy, Retail, Banking, Entertainment e Pharma.

All’interno di 21iLAB Efrem si occuperà delle relazioni con i clienti, coordinando anche le vendite, principalmente dalla sede di Milano.

Perchè 21iLAB ha reclutato Maggi

21iLAB sta lavorando per estendere le sue capacità interne e la rete internazionale di partner qualificati. Inoltre è impegnata a fornire soluzioni digitali di fascia alta e per soddisfare le aspettative in un panorama in rapida evoluzione.

Simone Radaelli, ceo di 21iLAB

“Siamo spinti da curiosità e passione, che ci mantengono focalizzati sulle ultime tecnologie digitali. Questo ci permette di progettare e implementare soluzioni digitali su misura e incentrate sulle reali necessità del cliente”.