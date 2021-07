Editrice Allemandi si affida all’Ad Luigi Cerutti

Allemandi ha conferito a Luigi Cerutti la carica di Amministratore Delegato.

Luigi Cerutti, dopo essere stato per 6 mesi Dg assume l’incarico con l’intento di perseguire gli obiettivi indicati nel piano industriale approvato dal CdA e sovrintendere la gestione. Cerutti si occuperà sia della divisione libri sia del Giornale dell’Arte fondato nel 1983 da Umberto Allemandi nelle due edizioni, mensile per le edicole e quotidiana online.

Competenza e visione

Umberto Allemandi esprime soddisfazione per avere dotato la sua casa editrice di un Ad che “apporta la competenza, l’energia e la visione necessarie per assicurare una posizione di primissimo piano. Questo anche nella rinnovata era dell’editoria, della comunicazione e dei servizi nel settore dell’arte e del turismo culturale».

Il nuovo Ad è Luigi Cerutti

«Ringrazio Allemandi e il CdA per questa importante carica all’interno della società. Una responsabilità importante e con la determinazione di realizzare gli sviluppi avvincenti che l’elevata qualità delle produzioni Allemandi garantisce e merita».

Luigi Cerutti è laureato in Economia per i beni culturali all’Università Cattolica di Milano. Per alcuni anni è stato global head of sales di una start up digitale in ambito editoriale, D-Share. Quindi è stato membro del CdA e manager della società di famiglia Cerutti packaging equipment spa, arrivata con lui alla quarta generazione.