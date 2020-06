E nato THINK magazine su innovazione, futuro e tecnologia

La proposta di informazione di ​Entire Digital​, composta da magazine pensati per diversi target di mercato, allarga ulteriormente la sua offerta per coloro che amano pensare al futuro e all’innovazione.

Think​, il magazine per non rimanere indietro: una nuova possibilità per le aziende di eccellenza italiane di valorizzarsi, una nuova vetrina per raccontare le storie delle soluzioni e delle innovazioni.

Il magazine apre in Italia come pilot, accompagnato da una campagna di ​PR Outreach e ​digital advertising​ su diversi canali, ma è già prevista l’apertura in Francia e UK in autunno.

Think è uno strumento per pensare, immaginare e capire il futuro

Modellare prospettive diverse e inclusive, esplorare la narrativa del cambiamento: Think si propone questo tra gli obiettivi principali.

Un focus alternativo e internazionale sul mondo che si sta plasmando, grazie ai ​nuovi business e alle innovazioni ​che crescono ogni giorno di più.

«The future is already here – It’s just not very evenly distributed» diceva William Gibson, ed è così. La realtà del futuro esiste già, è l’uomo che non ne è ancora a conoscenza.

Think dedica ampi approfondimenti alle ​nuove frontiere del lavoro, del marketing, della comunicazione, della politica, il tutto con il contributo di esperti, critici e professionisti dei vari settori, offrendo alle aziende e ai loro business l’opportunità di farsi conoscere.