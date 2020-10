DressYouCan lancia la sua prima campagna di crowdfunding

Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan. La realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile è stata fondata nel 2015.

La campagna – https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan – è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo.

Essa nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo online.

E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza. I mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità dell’online.

DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network.

Share