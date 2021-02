Doppio Malto: 10 aperture e franchising sartoriale

Doppio Malto inaugura un nuovo format di franchising, in una versione sartoriale. La parola d’ordine è “su misura”. Una formula sia per chi vuole aprire ex novo sia per chi vuole riconvertire il proprio locale appoggiandosi al marchio.

Un progetto che mira a dare agli imprenditori la possibilità di aprire “un posto felice”. Così infatti il marchio nato a Erba, ma ormai diffuso in tutta Italia e che punta all’Europa, ama definire i propri locali.

L’idea di Doppio Malto è offrire un format flessibile, in grado di adattarsi. Un mix tra artigianalità e innovazione.

“Con 21 locali all’attivo e 10 nuovi che apriranno quest’anno, la nostra è ormai una realtà consolidata”. Parola di Giovanni Porcu, CEO di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto (nella foto).

“Nel 2021 vogliamo rimanere al fianco dei nostri clienti ampliando l’offerta e per farlo abbiamo scelto di aprirci a nuovi partner. L’idea di un franchising sartoriale nasce come prima risposta alla crisi. In parallelo continua lo sviluppo tradizionale, con prossime aperture in Italia, la crescita in Francia e il debutto in Scozia”.